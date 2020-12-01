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Formula 1 / Son dakika

Paralı pilot seçimini savunan Steiner, Lauda'dan örnek verdi

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Paralı pilot seçimini savunan Steiner, Lauda'dan örnek verdi
Ekleyen:
, Editör

Haas F1 takım patronu Günther Steiner; takımın, arkasında güçlü bir maddi desteğe sahip olan Nikita Mazepin'i dahil etme kararına verilen tepkilere, Niki Lauda'nın bile F1'e maddi destek ile geldiğini söyleyerek cevap verdi.

Bugün yapılan açıklamaların ardından Mazepin'in 2021'de Haas adına yarışacağı resmi olarak yarışacağı ortaya çıktı ve her ne kadar reklam anlaşmaları konusunda bir açıklama yapılmış olmasa da, Nikita Mazepin'in babasının sahibi olduğu Uralkalı şirketinin logolarının araçta olması bekleniyor. 

Birkaç zengin babanın, oğullarını gridde tutmalarının da ardından sosyal medyada, verilen bu kararla ilgili bir takım eleştiriler vardı. 

Ancak Steiner, yetenekli sürücülerin finansal destek ile beraber F1'e gelmesinin şaşırtıcı bir şey olmadığını ve 2020 şampiyonasında üçüncü olarak ilerleyen Mazepin'in, yeteneklerini çoktan F2'de kanıtladığını söyledi. 

Steiner'in açıklamaları şu şekilde: "Akla gelen ilk isim Checo (Perez). Checo F1'e geldi ve herkes 'O bir paralı pilot.' demeye başladı. Şu anda Checo'ya bakın, pek çok kez podyuma çıktı, iyi bir iş yapıyor."

"George Russell bana göre griddeki en iyi sürücülerden biri, ancak Mercedes'in desteği olmadan hiçbir şekilde burada olmazdı."

"Burada pek çok kişi var - Lance Stroll, o da podyuma çıktı. Eğer bu sürücüler F2'de iyilerse ve sponsorları da varsa, bu mükemmel bir çözüm."

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Steiner aynı zamanda Jaguar Racing'de beraber çalıştığı iş arkadaşı Niki Lauda'yı da bu grup içerisinde örnek gösterdi. Lauda, Rush filminde de gösterildiği gibi, ilk iki sezonunda yarıştığı takımlara ödeme yapmıştı. 

"Uzun zaman önce Niki ile konuştuğumda kendisi 'Ben F1'e, bana sponsor olan bir banka sayesinde girebildim, böylece koltuğumu satın alabildim.' demişti. Sanırım zamanında bu takım BRM'ydi. Ve o, çifte dünya şampiyonuydu."

Steiner, Mazepin'in güçlü F2 formunun kendisine bu koltuk fırsatını tanıdığını söyledi. 

"Bunu nasıl görmek istediğinize bağlı, bunu pozitif veya negatif bir şey olarak görmenize yani. Bu tamamen bakmak istediğiniz açıya bağlı."

"Eğer biri iyiyse ve finansal desteğe sahipse, tabii ki de onun kadar iyi olan ancak finansal destekçiye sahip olmayan birine göre daha iyi büyük bir fırsata sahip."

"Finansal desteğe sahip olmayan birini neden seçesiniz ki? Bence F2'de iyi oldukları durumda, ki Nikita gayet iyi, şu anda şampiyonada üçüncü, ondan şüphe etmezsiniz. Başka ne yapabilirsiniz ki?"

"Onu tüm sezon boyunca takip ettim, neler yaptığını izledim. Tabii ki de zor bir başlangıç yaptı ve bu zor başlangıç olmasaydı kesinlikle şampiyonluk için mücadele ederdi. Bu benim gördüğüm bir şey, bundan fazlasını göremem. Sonuçlar kendileri için konuşurlar. 

Gridin diğer zengin oğulları olan Lance Stroll ve Nicholas Latifi ile F1'de beraber yarışmak hakkında konuşan Mazepin, bu pilotların yeteneklerinden bahsetti. 

Rus sürücü şunları söyledi: "Çok basit bir şekilde söyleyebilirim, iki tane isim seçtiniz ve gridde 20 kişi var."

"Onlara ne olmuş ki? Onlar, tek koltuklu yarış kariyerlerinde inanılmaz sonuçlar almış olan iki tane çok iyi profesyonel yarış sürücüsü."

Nikita Mazepin, Hitech Grand Prix and Marcus Armstrong, ART Grand Prix

Nikita Mazepin, Hitech Grand Prix and Marcus Armstrong, ART Grand Prix

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Nikita Mazepin, Hitech Grand Prix, Mick Schumacher, Prema Racing and Jack Aitken, Campos Racing

Nikita Mazepin, Hitech Grand Prix, Mick Schumacher, Prema Racing and Jack Aitken, Campos Racing

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Steiner, takım sahibinin yarattığı imalat makinesini pazarlamanın ardından Haas'ın, dağılan Rich Energy anlaşması dışında, dışarıdan bir yatırımcıya bakmasının sürpriz olmadığını söyledi. 

"Eğer bir şirkete sahipseniz bir süreliğine yatırım yaparsınız ve bunu bir iş haline getirmeye, bunu sürdürülebilir yapmaya çalışmalısınız."

"Ve bu da bunun bir parçası. F1'de Haas'ı bir isim olarak oturttuk, şu anda oldukça tanınan bir takım, en azından benim açımdan çünkü her gün oradayım!"

"Bizim bu markayı daha çok tanıtmamıza gerek yok ve ticari partnerliklere açığız. Dmitry Mazepin'in bir şirketi var ve bize neden sponsor olmasın ki?"

Steiner, bu görüşmelerin geçtiğimiz sene başladığını ortaya çıkardı: "Uzun bir süredir Bay Mazepin ile iletişim içerisindeyim, O burada oldukça tanınan bir isim. Geçen sene pek çok şey hakkında konuştuk ve bir birliktelik kurduk."

"Nikita için F1'de bir koltuk bakmaya başladıklarında biz de bu konu hakkında onlarla konuştuk, görüşmeler uzun bir süredir devam ediyor. Hiçbir baskı olmadı ve günün sonunda sürücülerimizi değiştirmeye karar verdiğimizde tabii ki de onun ismi de listemizdeydi."

 
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Seri Formula 1
Takımlar Haas F1 Team
Editör Efe Kahya

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