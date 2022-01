Para konusundaki anlaşmazlık, 2022 sprint yarışı planlarını alt üst edebilir!

2021'de Silverstone, Monza ve Interlagos yarışlarında uygulanan Sprint sıralama formatının bu sene 6 yarışta daha uygulanması planlanıyor.

Ancak bu konuda F1 Yönetimi henüz takımlarla ekstra yarışlar için gerekli finansman üzerinde anlaşamadı. Dolayısıyla da Sprint yarışları henüz kesinlik kazanmadı.

2021'deki Sprint yarışları için takımlara ekstra 100.000 dolar verildiği düşünülüyor. Bunun dışında o 3 yarış için bütçe sınırında ekstradan 450.000 dolar aşılmasına izin verildi. Son olarak ise olası bir ciddi kaza halinde her etkinlikte 100.000 dolar daha harcanmasına izin verildi.

F1'in bu sene kazalar için bütçede ekstra izin vermek istemediği düşünülüyor. Bunun yerine takımlara 5 etkinlik için 500.000 dolar, onu aşan her bir yarış için 150.000 dolar ödeme yapılması yönünde teklifte bulunuldu. Yani bu durumda 6 yarış olması halinde takım başı 2.65 milyon dolar ödeme yapılacak.

Bu teklif, halihazırda bütçe sınırına uyma konusunda sınırda olan büyük takımlar tarafından memnuniyetle karşılanmadı. Büyük takımlar, sprint yarışları için yapacakları ekstra harcamalar nedeniyle ve kaza halinde, performans bulmak için ayırdıkları bütçeyi buna ayırmak zorunda kalacaklarından endişe duyuyorlar.

Brown'a göre büyük takımlardan birisi, bu şekilde ödeme yapılması yerine bütçe sınırının 5 milyon dolar arttırılmasını istiyor. Ancak daha küçük takımlar, bütçe sınırının bu oranda arttırılması halinde büyük takımların o parayı sprint yarışları için değil aracı daha hızlandırmak için kullanacaklarını düşünüyorlar.

Bu konuda bir orta yolu bulamamak, ilk yarışa birkaç hafta kalmışken F1 için bir sorun teşkil ediyor. Bu konudaki anlaşmazlık, sprint yarışı planlarının tamamen rafa kaldırılmasına neden olabilir.

Gasly crashed out of the Monza sprint after contact with Hamilton. Certain teams are concerned that more sprints need to be covered by an increased cost cap, though McLaren boss Brown disagrees with this

