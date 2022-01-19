Para konusundaki anlaşmazlık, 2022 sprint yarışı planlarını alt üst edebilir!

2021'de Silverstone, Monza ve Interlagos yarışlarında uygulanan Sprint sıralama formatının bu sene 6 yarışta daha uygulanması planlanıyor.

Ancak bu konuda F1 Yönetimi henüz takımlarla ekstra yarışlar için gerekli finansman üzerinde anlaşamadı. Dolayısıyla da Sprint yarışları henüz kesinlik kazanmadı.

2021'deki Sprint yarışları için takımlara ekstra 100.000 dolar verildiği düşünülüyor. Bunun dışında o 3 yarış için bütçe sınırında ekstradan 450.000 dolar aşılmasına izin verildi. Son olarak ise olası bir ciddi kaza halinde her etkinlikte 100.000 dolar daha harcanmasına izin verildi.

F1'in bu sene kazalar için bütçede ekstra izin vermek istemediği düşünülüyor. Bunun yerine takımlara 5 etkinlik için 500.000 dolar, onu aşan her bir yarış için 150.000 dolar ödeme yapılması yönünde teklifte bulunuldu. Yani bu durumda 6 yarış olması halinde takım başı 2.65 milyon dolar ödeme yapılacak.

Bu teklif, halihazırda bütçe sınırına uyma konusunda sınırda olan büyük takımlar tarafından memnuniyetle karşılanmadı. Büyük takımlar, sprint yarışları için yapacakları ekstra harcamalar nedeniyle ve kaza halinde, performans bulmak için ayırdıkları bütçeyi buna ayırmak zorunda kalacaklarından endişe duyuyorlar.

Brown'a göre büyük takımlardan birisi, bu şekilde ödeme yapılması yerine bütçe sınırının 5 milyon dolar arttırılmasını istiyor. Ancak daha küçük takımlar, bütçe sınırının bu oranda arttırılması halinde büyük takımların o parayı sprint yarışları için değil aracı daha hızlandırmak için kullanacaklarını düşünüyorlar.

Bu konuda bir orta yolu bulamamak, ilk yarışa birkaç hafta kalmışken F1 için bir sorun teşkil ediyor. Bu konudaki anlaşmazlık, sprint yarışı planlarının tamamen rafa kaldırılmasına neden olabilir.

Gasly crashed out of the Monza sprint after contact with Hamilton. Certain teams are concerned that more sprints need to be covered by an increased cost cap, though McLaren boss Brown disagrees with this Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

F1'in mevcut yönetim yapısında, mevcut sene içerisinde kurallarda bir değişiklik yapılabilmesi için, F1 Komisyonu'nda yer alan 30 temsilcinin 28'inin onay vermesi gerekiyor.

FIA ve F1'in 10'ar oyu bulunuyor. Bu durumda iki tarafın oylarını almakta sorun yaşanmayacaktır ancak 10 takımda çoğunluğa ulaşmak zor olabilir. Ferrari, Mercedes ve Red Bull'un bu konuda ısrarcı taraflar olabilir. Diğer taraftan bu üreticiler, yan takımlarını da kendileri lehine oy verme konusunda zorlayabilirler.

Takımı sunulan mevcut finansal paketten memnun olan Brown, birkaç takımın bir araya gelip sprint fikrini tamamen bozma tehlikesinden endişe ediyor.

F1'in para konusundaki bu anlaşmazlıktan nasıl kurtulacağı sorulduğunda Brown, "Bunu aşamayabiliriz ve bu, talihsiz bir şey olur." şeklinde cevap verdi.

Brown, büyük takımların mevcut bütçe sınırının arttırılması yönündeki baskısından memnun olmadıklarını dile getirdi.

Brown, "Hepimiz aynı mücadeleyi veriyoruz. Daha fazla kaza yapma ihtimali, hepimiz için aynı sorun. Bana göre bu, sporun bir parçası. Bu tür zorluklarla baş etmelisiniz. Bu tür sorunları çek defterini kullanarak çözmek istemiyorum."

"Özellikle bir takım, bütçe sınırının 5 milyon dolar yükseltilmesini istiyor. Bu tamamen saçmalık ve arkasında mantıklı gerekçeler yok."

"Sonra, bu gerçeklere karşı çıktığınızda, "ama her ihtimale karşı bir şeyleri tahmin etmeniz gerekir" diyorlar. Yani orada oturup 'Bu sadece saçmalık' diyorsun." dedi.

Brown says politicking could mean sprints don't happen at all in 2022 Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

Brown, yaşanan bu anlaşmazlıklar karşısında en iyi yaklaşımın, Sprint planlarını bu sene rafa kaldırıp 2023 için onay almaya odaklanmak olabileceğini düşünüyor. Gelecek sene için bu seneden değişiklik yapılacaksa, o zaman 8 yerine 6 takımın onayı yeterli olacak.

Brown, "2022'de dönüm noktası tarihini geçtiğimiz için sekiz oya geri dönmemiz gereken bir oylamayla karşılaşmamamızı istiyorum."

"Artık bu konuda sert olmak istiyorsak, bütçe sınırında hiç artış yapmadan 2023'e odaklanmalıyız."

"O zaman bir orta yol bulunur ve 2022'ye biraz artışla başlayabiliriz ya da 2022'yi tamamen atlarız. Bu durumda birkaç takım, taraftarlara 2022'de neden sprint yarışı olmadığını açıklamak zorunda kalabilir." dedi.