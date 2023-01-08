Panthera Team Asia, F1'e giriş için Andretti ile rekabet etmiyor
Formula 1'e katılma çalışmalarını sürdüren Panthera Team Asia, Andretti'nin 11. takım olarak gride katılma ihtimalinin kendilerini etkilemeyeceğini söylüyor.
Geçtiğimiz günlerde F1 projesiyle ilgili önemli bir adım atan Andretti, dünyanın en büyük üreticilerinden General Motors ile ortaklık kurduklarını açıkladı.
FIA'nın yeni takımların girişini kolaylaştırmak için başlattığı İlgi Beyanı sürecinin ardından 11. takım olarak gride katılması beklenen Andretti'nin güç ünitesi ortağı olarak Honda ile anlaşacağı dedikoduları da mevcut.
Andretti'nin yanı sıra bir takım daha F1'e girmek için süreci hızlandırmış vaziyette: dört sene önce kurulan ancak birtakım talihsizlikler nedeniyle perde arkasına çekilen Panthera Asia Team.
Son dönemde giriş süreci hakkında birçok demeç veren Panthera kurucu ortağı Benjamin Durand, griddeki 11. takım olmak için Andretti ile rekabet halinde olmadıklarını, nitekim gridin daha fazla takımı kaldırabileceğini düşünüyor.
PlanetF1'e konuşan Durand, "F1 gridinde 13 takımın yer alması mümkün. Elbette bu kesinlikle 13 takım olacağı anlamına gelmiyor, ama kenarda bekleyen üç iyi takım varsa ve bu üç takım da F1'e bir şeyler katıyorsa, FIA ve F1 üç takıma daha yer açabilir."
"Bu nedenle gridde yer kapabilmek için Andretti ile rekabet halinde değiliz, ya onlar ya da biz geleceğiz diye bir şey yok."
"Andretti'nin spora neler katabileceği hakkında yorum yapamam, muhtemelen tüm kutuları işaretleyebilecek durumdalar. Ancak F1'e girişleri bizim geleceğimizi etkilemez." dedi.
Andretti Autosport headquarters groundbreaking
Fotoğraf: Andretti Autosport
Panthera'nın Andretti'ye göre daha farklı pazarları hedefleyeceğini de söyleyen Durand, iki takım arasında çok fazla rekabet olmayacağını belirtti.
Durand, "Birbirimizi rakip olarak görmüyoruz, her şeyden önce aynı pazarda değiliz. Evet, onların ABD dışında, bizim ise Asya dışında yarışacağımız düşünülürse benzer pek çok yönümüz var, ancak onlar bir üreticinin desteğine sahipler."
"Bunun yanı sıra halihazırda yarışan bir takım olmalarından ötürü kendimizi onlarla kıyaslayamayız."
"Yapabileceğimiz tek şey insanları projemizin ne kadar değerli olduğuna ikna etmek. FIA ve F1'e başvurmak için yeterince iyi bir projeye sahip olduğumuzu düşünüyoruz." dedi.
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