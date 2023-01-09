Panthera, F1'e giriş için finansman bulmuş olabilir

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Servetinin 1.7 milyar doları aştığı bilinen Lo, birkaç hafta önce PlanetF1.com'a yaptığı bir açıklamada F1'de yer almanın yollarını araştırdığını söylemişti.

Finans dünyasındaki başarılı geçmişiyle bilinen Lo'nun mevcut bir takıma yatırım yapması bekleniyordu, ancak şimdi kendisi için bir diğer seçenek mevcut: Panthera Asia Team.

2019 sezonunda kurulan ancak birçok faktörden ötürü spora girişi sekteye uğrayan Panthera, geçtiğimiz günlerde FIA'nın yeni takımların girişine platform sağlaması amacıyla başlattığı İlgi Beyanı süreciyle birlikte yeniden çalışmalara başladı.

Olası bir yatırım için Lo ile bağlantı kurup kurmayacakları sorulan Panthera kurucu ortağı Benjamin Durand, her seçeneğe açık olduklarını söyledi.

PlanetF1'e konuşan Durand, "Henüz Calvin Lo ile görüşmedik. Verdiği demeçleri görmek ilginçti, nitekim o da bizim gibi şimdilik tüm odağın ABD pazarına çevrildiğini, kimsenin Asya pazarına odaklanmadığını söylüyor."

"Önceden de söylediğimiz gibi, herkes batıya bakıyor, kimse doğuya bakmıyor. Bu büyük bir hata olduğu kadar bir fırsat da. Dolayısıyla birçok açıdan Calvin Lo ile görüşlerimiz uyuşuyor."

"Kendisinin nasıl bir şey düşündüğüyle ilgili detayları bilmiyorum, ancak her seçeneğe açığız. Kiminle anlaşacağımız önemli değil, yeter ki bize projemizi güçlendirebilecek bir şeyler sunsun." dedi.

Gride katılan son takım, 2016'da spora giriş yapan Haas. Fotoğraf: Dirk Klynsmith / Motorsport Images

Her ne kadar Durand işin ucunu açık bıraksa da, Doğu pazarının büyüklüğü konusunda takımla hemfikir olduğunu söyleyen Lo, görüşmelerin çoktan başladığını açıkladı.

PlanetF1'e konuşan Lo, "F1 dünyası için heyecan verici zamanlardan geçiyoruz. Sporun popülerliği artıyor ve herkes bunun bir parçası olmak istiyor."

"Eğer F1'e katılırsam, işin finansal tarafına katkı sağlayacağım. Tüm takımların sürdürülebilir bir ekonomiye ihtiyacı var. Mesele işin finansal kısmından ziyade yeni takımın birkaç yıl boyunca sürdürülebilir bir bütçeye sahip olması."

"Panthera'nın Doğu pazarıyla ilgili görüşlerine katılıyorum. Ayrıca gride katılmak istediklerini bildiğim bir motor üreticisine de sahipler. Görüşmeler çoktan başladı, bakalım bundan ne çıkacak."

"Günün sonunda, F1'de yer almak isteyen herkes masaya pastadan pay alınmasını sağlayacak bir şeyler getirmeli." dedi.