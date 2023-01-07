Panthera Asia Team, F1'e girmek için yeniden bastırıyor

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İlk kez 2019 sezonunda F1'e girmekle ilgilendiklerini açıklayan Panthera'nın hedefi, Asya'nın bir F1 takımına sahip olabilmesi ve serinin bu pazarlardaki olası büyümesinden en büyük payı alabilmekti.

Normalde takım 2022 sezonundan itibaren seride yer almakla ilgileniyordu, ancak özellikle ilk birkaç ay boyunca Asya'yı etkisi altına alan COVID-19 salgını tüm planları alt üst etti.

Her şeye rağmen F1'de yer almakla ilgilenen takımın yeni hedefi, yeni motorlara odaklanmak ve 2026 sezonunda gridde olmak.

PlanetF1'e özel bir röportaj veren takım patronu ve kurucu ortağı Benjamin Durand, "Oldukça inişli çıkışlı bir süreçten geçmekteyiz. Bu projeden uzun zaman önce vazgeçebilirdik ama başarılı olabileceğimize inanıyoruz."

"Asya ve Çin pazarlarının geliştirilecek bir sonraki pazarlar olduğunu düşünüyoruz. Herkes batıya bakıyor, kimse doğuyla ilgilenmiyor."

"Şu anda Formula 1 büyük ölçüde ABD'ye odaklanmış durumda, büyüyen bir pazar olduğunu da hesaba katarsak bu durum oldukça normal. Ancak hazır bekleyen Asya ve Afrika pazarlarına da odaklanılmalı. Artık şampiyonada Guanyu Zhou gibi bir isim de yer alıyor." dedi.

Panthera'nın giriş süreci boyunca kötü şansla da boğuştuğunu hatırlatan Durand, "Bir F1 takımı kurmak istediğinizde karşılaştığınız en önemli sorun, tüm gezegenlerin aynı hizaya gelmesidir."

"Gereken sermayeyi bulduğumuzda FIA ve F1 hazır değildi çünkü o sırada Concorde Anlaşmasını yeniden müzakere ediyorlardı; dolayısıyla mevcut takımlarla sözleşme imzalayana kadar yeni takımların gelmesine hazır değillerdi."

"Sonraki adımımız Renault ile güç ünitesi ortaklığı için konuşmak oldu, ancak son beş yıldır yaşanan önemli yönetim değişiklikleri bu süreci doğrudan etkiledi."

"Tam işler yeniden yoluna girdi derken bu kez de pandemi patlak verdi ve tüm finansmanımızı kaybettik. Mali istikrar için çalışmamız gerekti, ki bu süreç halen devam ediyor." dedi.

Rookie of the Year winner Zhou Guanyu accepts his award via video message Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

Yeni takımların girişine sıcak bakan FIA'nın bu konuda İlgi Beyanı süreci başlatması ve diğer takımlarla müzakerelere girişmesi, başta Andretti ve Panthera olmak üzere birçok takıma umut verdi.

Süreç henüz emekleme aşamasında, ancak projenin ilk gününden bu yana sporun FIA ile yakından çalışan Durand, kendisini nelerin beklediğine dair iyi bir fikri olduğundan emin.

Durand, "Projenin diğer tüm yönlerini güvence altına almadan ilerlememizin bir anlamı yoktu. Şu anda konuşan ve 'Monako takımı olarak gelmek istiyoruz' veya 'F1'e gelmek istiyoruz' diyen pek çok insan var. Biz bu işi ciddiyetle yapmak istiyoruz."

"Haas'ın nasıl bir süreçten geçtiğini biliyoruz, FIA ve hukuk ekibiyle yaptığımız görüşmede bize daha önceki sürecin aşağı yukarı tekrarlanacağını söylediler."

"Onay almamız gerekiyor, şu anda beklediğimiz de bu. Bize ay sonuna kadar takımlardan tam olarak ne beklediklerini açıklayacaklarını söylediler."

"Ancak halihazırda sahip olduğumuz bilgilerin gerçeklerden uzak olduğunu düşünmüyorum. Bize seneler önce sorulan temel şeyler, takımın finansal güvenliği, teknik ve yönetim bilgisi, son olarak da F1'e neler katabileceğimizdi."

"COVID bizim için işleri durdurdu,. Aracı aerodinamik açıdan geliştirmeye başladık, yeni kurallar üzerinde çalıştık, hatta CFD çalışmaları dahi yapıyorduk -ancak bir anda durmak zorunda kaldık."

"Devam etmeye hazırız. Aramıza katılmaya hazır birkaç kişi var ama çoğu henüz F1'e kendini adamadı, bu yüzden zorunlu izin durumu olmayacak."

"Londra'da F1 ve motor sporlarında uzmanlaşmış yüksek profilli bir işe alım şirketiyle çalışıyoruz. Dolayısıyla, insan kaynakları departmanını ve teknik departmanı kısa süre içinde yeniden devreye alabileceğimizden eminim." dedi.