Panthera Asia Team, F1'e girmek için yeniden bastırıyor

İlk kez 2019 sezonunda F1'e girmekle ilgilendiklerini açıklayan Panthera'nın hedefi, Asya'nın bir F1 takımına sahip olabilmesi ve serinin bu pazarlardaki olası büyümesinden en büyük payı alabilmekti.

Normalde takım 2022 sezonundan itibaren seride yer almakla ilgileniyordu, ancak özellikle ilk birkaç ay boyunca Asya'yı etkisi altına alan COVID-19 salgını tüm planları alt üst etti.

Her şeye rağmen F1'de yer almakla ilgilenen takımın yeni hedefi, yeni motorlara odaklanmak ve 2026 sezonunda gridde olmak.

PlanetF1'e özel bir röportaj veren takım patronu ve kurucu ortağı Benjamin Durand, "Oldukça inişli çıkışlı bir süreçten geçmekteyiz. Bu projeden uzun zaman önce vazgeçebilirdik ama başarılı olabileceğimize inanıyoruz."

"Asya ve Çin pazarlarının geliştirilecek bir sonraki pazarlar olduğunu düşünüyoruz. Herkes batıya bakıyor, kimse doğuyla ilgilenmiyor."

"Şu anda Formula 1 büyük ölçüde ABD'ye odaklanmış durumda, büyüyen bir pazar olduğunu da hesaba katarsak bu durum oldukça normal. Ancak hazır bekleyen Asya ve Afrika pazarlarına da odaklanılmalı. Artık şampiyonada Guanyu Zhou gibi bir isim de yer alıyor." dedi.

Panthera'nın giriş süreci boyunca kötü şansla da boğuştuğunu hatırlatan Durand, "Bir F1 takımı kurmak istediğinizde karşılaştığınız en önemli sorun, tüm gezegenlerin aynı hizaya gelmesidir."

"Gereken sermayeyi bulduğumuzda FIA ve F1 hazır değildi çünkü o sırada Concorde Anlaşmasını yeniden müzakere ediyorlardı; dolayısıyla mevcut takımlarla sözleşme imzalayana kadar yeni takımların gelmesine hazır değillerdi."

"Sonraki adımımız Renault ile güç ünitesi ortaklığı için konuşmak oldu, ancak son beş yıldır yaşanan önemli yönetim değişiklikleri bu süreci doğrudan etkiledi."

"Tam işler yeniden yoluna girdi derken bu kez de pandemi patlak verdi ve tüm finansmanımızı kaybettik. Mali istikrar için çalışmamız gerekti, ki bu süreç halen devam ediyor." dedi.

