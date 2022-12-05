Pandemi dönemi McLaren'ın gelişim planında 18 ay geride kalmasına yol açmış

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2022 yılı McLaren için, en azından sportif anlamda zor bir yıl oldu. Woking merkezli ekip, sadece ilk üç takımın değil Alpine'in de gerisinde kaldı ve şampiyonayı beşinci bitirdi.

İngiliz takım için bu, iki kez dördüncü ve bir kez de üçüncü olduğu üç yıllık döneme kıyasla gerileme anlamına geliyordu.

Gelecek yıl Lando Norris'in yanına Oscar Piastri'nin de katılmasıyla, McLaren gelecek yılın en genç sürücü kadrosuna sahip olacak.

Ayrıca takım altyapıya yatırım yapmayı sürdürüyor ve önümüzdeki yıllarda hem yeni rüzgar tünelini hem de simülatörü kullanmaya başlayacaklar.

McLaren için her daha iyi gidebilirdi ancak pandemi döneminde işler biraz sekteye uğradı.

McLaren'ın teknik direktörü James Key, Racingnews365'e verdiği bir röportajda takımın içinde bulunduğu karmaşık durumu açıklamaya çalıştı.

50 yaşındaki İngiliz mühendis, 2020'de patlak veren salgının, takımın gelişim yolunda 18 ay geriye düşmesine neden olduğunu belirtti.

Key, "2019'da Andreas ve ben geldik. Buraya gelir gelmez yeni bir altyapı inşa etmemiz gerektiğini söyledik çünkü yeterli seviyede değildik."

Lando Norris, McLaren MCL36 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

"Bazı kilit alanları genişletme planımız vardı, sonra pandemi geldi ve her şey durdu."

"Dolayısıyla, halen devam etmekte olan bu altyapı yatırımlarının faydalarını henüz göremedik. Süreç hâlâ devam ediyor."

"Programın 18 ay gerisindeyiz çünkü genişleme planını durdurmak zorunda kaldık." dedi.

Yeni tesisin 2023'ün ortalarında tamamlanması beklense de, gerçek anlamda bu fabrikadan çıkacak ilk aracın 2025 aracı olması bekleniyor.

Key şöyle devam etti: "Bütçe sınırı başladıktan sonra yeniden yapılanıyoruz ve kilit alanlar için yoğun şekilde işe alım yapıyoruz."

"Uzun vadeli olan ancak çok erken yapılan bu tür planlarda biraz gerideyiz. Bu yüzden hâlâ bunları bekliyoruz."