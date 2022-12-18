Palou: "Sainz şampiyonluk için gereken her şeye sahip"

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Carlos Sainz bu yıl Ferrari'deki ikinci yılını geçirdi ve galibiyetler için çekişebileceği bir araca sahip olsa da, özellikle yılın başında çokça hata yaptı.

Düzenli olarak Charles Leclerc'e geçilen ve 2021'in tamamen zıttı bir görüntü çizen Sainz, yılı tek galibiyetle kapattı.

Yine de sezonun son bölümündeki performansı gelecek için umut vericiydi ve 2023'te temel olarak benzer araçlar kullanılacağı için Sainz'ın daha da iyi olma ihtimali var.

IndyCar pilotu Alex Palou, İspanyol pilotun bu yıl yaşadığı zorluğu anlıyor ve aynı zamanda pek çok şanssızlık yaşadığını söylüyor.

İspanyol Marca gazetesine konuşan Palou, "Carlos Sainz'ın önümüzdeki sezon şampiyonluk mücadelesi vermek için gereken her şeye sahip olduğuna şüphe yok."

Pole sitter Carlos Sainz, Ferrari F1-75 Fotoğraf: Motorsport Images

"Fakat bunun için daha tutarlı sonuçlar almak gerekiyor. Artık bir galibiyeti var ama tüm yıl boyunca en üst seviyede performans sergilemek zor bir görev."

"Ayrıca, geçen sezon şanssızdı." dedi.

Palou, bir diğer İspanyol Frernando Alonso sorulduğunda ise, "Onun gelişiyle Aston Martin'de başlayacak değişiklikleri takip etmek ilginç olacak. Kimse işlerin nasıl yürüyeceğini bilmiyor, bu yüzden bekleyip olayların nasıl gelişeceğini görmemiz gerekecek." dedi.