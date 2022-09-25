Palou: "McLaren için hiçbir zaman ikinci seçenek olmadım"

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McLaren temmuz ayında, 2023 için Palou ile bir anlaşma yaptıklarını duyurdu; ancak hangi yarış serisi için anlaşma yaptıklarını söylemediler.

McLaren'ın bu açıklaması, Palou'nun IndyCar'daki mevcut takımı olan Chip Ganassi'nin gelecek sezon Palou ile devam edeceklerini açıklamasından birkaç saat sonra geldi. Bu da 25 yaşındaki Palou'yu karmaşık bir kontrat durumunun içine sokmuş oldu.

Chip Ganassi ile yarışmaya devam edeceği açıklanan Brezilyalı pilotun aynı zamanda McLaren'da Lando Norris'in takım arkadaşı olabileceği de konuşuluyordu.

Soymotor.com'a verdiği demeçte Palou, McLaren ve Piastri olayı ile ilgili bir alakasının olmadığını, ve ortada iki farklı hikaye olduğunu söyledi.

McLaren, Piastri ile kontrat imzalamazsa ikinci seçenek olup olmayacağı sorusuna Palou, "Hayır, kesinlikle hayır." dedi.

Alex Palou, McLaren F1 testing at Barcelona Fotoğraf: Monaco Increase Management

Bu ayın başlarında Palou, McLaren için özel bir testte IndyCar sürücüsü Pato O'Ward'a katıldı ve Barselona pistinde 2021 MCL35M ile tur attı.

Gelecek sezon IndyCar'da kalacağı düşünüldüğünde neden Formula 1 testi ile ilgilendiğini sorulduğunda Palou, "Aniden piyangoyu kazanırsanız ve bankada 10 milyonunuz varsa, o zaman bu inanılmaz aracı düşünmeye başlarsınız."

"Daha önce buna ihtiyacım yoktu, şimdi de yok. Ama önünüze bir fırsat çıktığında bunu neden kullanmayasınız?"

"Bu biraz denemeydi. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki oval pistte gayet hızlı olduğumuzu gösterdik, Indianapolis 500'de bir şampiyonluk kazandık. Bunu neden Formula 1'de de göstermeyelim diye düşündüm."

“Takımla bir teste çıkmak, bir şeylerin ters gitmesi durumunda bir seçenek olacağımız anlamına gelmez. Sadece bu, hiçbir şey yapmamaktan iyidir ve hayatımın bir noktasında Formula 1 aracı sürmeyi denemek istiyordum." dedi.

Palou'nun Barselona testi, bir Formula 1 aracı ile son testi olacak gibi görünmüyor. Chip Ganassi tarafından Brezilyalı pilota IndyCar'daki görevlerini ihmal etmediği sürece McLaren test pilotluğu yapabileceği izni verildi.

Bu durum, Palou'nun McLaren'ın 2023 yedek pilot listesinde olabileceği spekülasyonlarına yol açtı.

Palou, “Yedek pilot olmak çoğu şeye bağlı.”

"Fakat asıl amacım bir Formula 1 aracına binmek ve geriye doğru gitmediğimizi görmekti."

"Çünkü IndyCar'da harika bir performans sergiliyor olabilirsiniz, fakat buna güvenip Formula 1'e girerseniz sonunda 'Keşke IndyCar'da kalsaydım.' deme ihtimaliniz çok yüksek." dedi.

McLaren'ın yedek pilotu olup olmayacağı sorulduğunda Palou, "Benim açımdan testler çok iyi gitti, ama onlar için sıradan gitmiş olabilir. Yani bunun kararını verecek kişi ben değilim."

"Ama genel olarak iyiydi, bu yüzden orada olmaya devam edeceğim ve bana tekrar Formula 1 aracını deneme fırsatı verirlerse ve ortaya çıkabilecek her durumdan çok memnun olacağım." dedi.