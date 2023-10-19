Palou: "F1'in en iyisi Verstappen"

Max Verstappen bu yıl şimdiye kadar gerçekleştirilen 17 yarışın 14'ünü kazandı ve arka arkaya üçüncü şampiyonluğunu elde etti.

Hollandalı pilot henüz 26 yaşında olmasına rağmen pek çok başarı elde ettiği için, gelecekte istatistiksel anlamda sporun en iyisi olma ihtimali bir hayli yüksek.

Son yıllarda IndyCar'a damga vuran Alex Palou, FormulaPassion'a verdiği demeçte Verstappen'i övdü ve onu "en iyisi" olarak gördüğünü söyledi.

Palou şöyle konuştu: "Bence Max en iyisi."

"Alonso onun çok gerisinde değil ama takım arkadaşıyla arasındaki farklar ve üst üste on galibiyetlik seri Max'i özel kılıyor."

"Onunla çok iyi anlaşıyoruz, birlikte simülasyon yarışlarına katılıyoruz ve orada da en iyisi o."

"Diğerlerinde olmayan bir üstünlüğü var. Bu yüzden onun diğerlerinden daha üstün olduğunu düşünüyorum." dedi.

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, leaves his pit box after a stop

Palou kendi kariyeri hakkında da konuştu ve şu anda IndyCar'da elde ettiği başarılardan memnun olduğunu dile getirdi.

"F1 şu anda beklemede olan bir rüya. Asıl hedefim zaten bu değildi. IndyCar'da profesyonelleşmek ve kazanmak istiyordum. Bunu başardığımda F1 kapısı biraz açıldı, McLaren ile test yaptım ve iyi de anlaştım."

"Bu projeye daha fazla odaklanmaya başladım ama o zamanın gelmediğini ya da belki de zamanın geçtiğini fark ettim."

"Artık 20 yaşında değilim, gençliğimden beri bu hayalin peşinden koşmaktan ve McLaren ile test yapmaktan keyif aldım. Bu keyif aldığım ve peşinden koştuğum bir şey ama şimdi hedefim Amerika Birleşik Devletleri'nde daha fazla yarış ve şampiyonluk kazanmak."

"Tabii ki Indianapolis 500'ü kazanmak istiyorum."