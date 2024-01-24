Palou, F1 fırsatı olmadığı için McLaren'la bağını koparmış
Alex Palou, McLaren ile olan bağını koparmasının sebebi olarak Formula 1'de herhangi bir fırsat görmemesini işaret etti.
Son IndyCar Serisi şampiyonu Alex Palou, geçtiğimi yıllarda Formula 1 takımlarından McLaren ile çalışıyordu.
İspanyol sürücü, Formula 1 yarışlarına yedek sürücü olarak katıldı, Cuma antrenmanlarında yer aldı ve 2024 yılında IndyCar'da Arrow McLaren'la yarışması planlanmıştı.
Ancak geçen yıl takımla olan sözleşmesini feshetme kararı aldı.
Palou, AP ile olan yeni bir röportajında, bu kararı almasının nedenlerinden birinin Formula 1 koltuğuna oturmak için çok az şansı olduğunu fark etmesi olduğunu açıkladı.
Palou, "Bence bu sözleşme draması takımla ilişkimi çok daha yakınlaştırdı."
"Neden mi? Bilmiyorum ama artık McLaren ile normal bir ilişkim var."
"Arkadaşınızla olan ilişkinizi bitirirken her zaman daha iyi hissedersiniz, çünkü sonrasında birbirinizi ve ayrılık nedenlerini daha iyi anlarsınız."
"Birdenbire ilişkinizin gelişmesine neden olur."
"Formula 1 kapısının benim için açılacağına dair hiçbir belirti yoktu ve beklemeye hazır değildim."
"Bana sürekli beklemem söyleniyordu. Takımdaki ana sürücülerden biri sakatlanırsa, o zaman bir şansım olabilirdi."
"Fakat beklemek istemedim; Pato [O'Ward] birinin sakatlanmasını bekleyebilir ama ben beklemeyeceğim." dedi.
Fotoğraf: Michael Potts / Motorsport Images
Alex Palou prepares to drive guests on the Hot Laps experience
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