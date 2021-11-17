Palmer'a göre Verstappen, "gereksiz savunmadan" dolayı pişman

Mercedes'in FIA tarafından birkaç ceza aldığı hafta sonunda Verstappen, Sürücüler Şampiyonası'ndaki liderliğini artırmak için çok önemli bir fırsata sahipti.

Hamilton'ın DRS'sinin, izin verilen maksimum uzunluk olan 85 milimetreyi geçmesinin ardından sıralamalardan diskalifiye edilmesi ile beraber Verstappen, sprint sıralama yarışında Britanyalı pilotla arayı açtı ve ikinci sırada yarışa başladı.

Ancak Pazar günü yapılan yarışta Hamilton, Verstappen'in partisini bozmak için, inanılmaz bir geri dönüş sürüşü ortaya koydu.

Yarışa 10. sıradan başlayan Hamilton, Verstappen ile dördüncü viraja doğru ilerledikleri sırada inanılmaz geri dönüşünü tamamlamak için atak yaptı ve bu da Hamilton'a, kariyerinin 101. galibiyetini getirmiş oldu.

Peki Verstappen bunun olmasını engelleyebilir miydi? Palmer'a göre evet.

Eski Renault pilotu, Hamilton'ın gerçekçi bir tehdit yaratacak kadar yakın olmamasına rağmen, Verstappen'in pek çok kez ilk virajda defansif biz çizgide ilerlediğini ve bu nedenle dördüncü viraj öncesindeki düzlükte DRS ile beraber Hamilton'a geçildiğini söyledi.

Chequered Flag Podcast'inde konuşan Palmer, "Buna yeniden göz atmamız gerekiyor ancak bana göre Verstappen birinci virajda bazen gereksiz bir şekilde savunma yapıyordu."

"Bence Hamilton ona yakındı ancak geçiş yapacak kadar yakın değildi."

"Ve Verstappen birinci viraj için erkenden aracı döndürmeye başladı, bu da dördüncü viraj öncesinde tercih ettiği çizginin bozulmasına neden oldu ve bence bunu yapmasına gerek yoktu."

"O üç anda birden Hamilton'ın bir dalış yapacak kadar yakın olduğunu düşünmüyorum."

"Bu nedenle bana göre Max, araçta biraz daha iyi bir iş çıkarabilirdi."

"Peki bu, yarışın kalanında onun hızlı olması için yeterli olur muydu? Bilmiyorum, belki de her şeyin sonunda Hamilton biraz daha hızlıydı." dedi.

Sezonun bitimine 3 yarış kala Hamilton, Brezilya GP'sinde galibiyeti almasının ardından Verstappen ile sürücüler şampiyonasında olan farkı 14 puana indirmeyi başardı.