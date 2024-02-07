Palmer'a göre Hamilton, Mercedes'e "kısa vadeli kontrat nedeniyle" kızmış olabilir

Lewis Hamilton'ın Ferrari'ye geçeceğini açıklamasının yankıları devam ediyor; son olarak Jolyon Palmer konuya dahil oldu.

BBC'nin Chequered Flag podcast'ine konuk olan Palmer'ın ilk tepkisi, "Bence bu harika bir haber." oldu.

İngiliz pilot sonrasında şöyle devam etti: "Bu habere nasıl sevinmezsiniz? Sporun buna çok ihtiyacı vardı."

"Sporun en büyük ismi kariyerinin son yılları için Ferrari'ye geçiyor ve son macerasına atılıyor. Kimse bunun olacağını düşünmüyordu ve işi eğlenceli kılan da bu."

"Geçen yıl bazı söylentiler vardı ve Mayıs ya da Haziran aylarında bunun gerçekleşeceğini umuyordum ama Mercedes ile yeni anlaşma imzaladı."

"Şimdi bu yaşanıyor ve şahsen bu kombinasyondan epey mutluyum."

"Bu değişim Hamilton'ın Mercedes'e gitmesinden bile daha büyük bir haber. O artık yedi kez dünya şampiyonu. Mercedes'te çok şey başardı ve aynı zamanda yaklaşık on yıldır adının anıldığı bir takım olan Ferrari'ye geçiyor."

"Zamanlama inanılmaz. Hamilton'ın sözleşmesi olduğunu biliyoruz, bu yüzden bir şey olacakmış gibi gelmiyordu. Önce Mercedes'teki 12 ayını tamamlaması gerekiyor ve 2025 için daha şimdiden sabırsızlanıyoruz."

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Hamilton'ın seçiminde Verstappen rol oynadı

Palmer, Hamilton'ın ani transferinin Max Verstappen'in üstünlüğünden kaynaklandığına inanıyor.

"Her sürücü en iyi araçta olmak ister ama kimse Red Bull'a gidemiyor. Onlar Verstappen'e sahipler ve o bir galibiyet makinesi."

"Onun o araçta neler yapabileceğini biliyoruz, bu yüzden Max'e meydan okumak için mümkün olan en iyi konumda olmak gerekiyor."

"Lewis birkaç zayıf yıl geçirdi ve kariyerinin son yılları için Mercedes'te en iyi konumda olup olmadığını sorgulamaya başladı."

"Mercedes artık eskisi gibi bir takım değil."

Vasseur'in de etkisinden bahseden Palmer, "Formula 1'den önce Frédéric Vasseur ile zaten çalışmıştı, dolayısıyla Vasseur hem Hamilton'ı hem de Leclerc'i uzun süredir tanıyor. Kariyerinin sonunda Ferrari ile bir şampiyonluk daha kazanabilirse, hatta şampiyonluk mücadelesine katılabilirse, bu destansı olur."

"Ferrari için de bu çok özel olur ve kariyeri için masalsı bir son olur." dedi.

Palmer'a göre Hamilton, kendisine uzun vadeli bir kontrat verilmediği için Mercedes'ten ayrıldı.

"Sözleşme uzunluğu bir sürücü için çok önemlidir. Fernando Alonso'da da bu belirleyici oldu."

"Yaşlandıkça, takımlar daha ne kadar gidebileceğinizi merak etmeye başlıyor. Hamilton da Alonso gibi çok iyi sürüyor; George Russell'ı ikna edici şekilde yendi."

"Bu yüzden takımın ona daha kısa vadeli bir sözleşme önermesini istemiyordu."

"Şimdi Ferrari'ye gidiyor olması inanılmaz. Bu dünya çapında bir haber. Leclerc henüz bir dünya şampiyonu değil ama Formula 1'deki en yetenekli pilotlardan biri ve gelecekte kesinlikle şampiyon olabilir. Şimdi Hamilton'a karşı yarışmak zorunda kalacak."

"Bir takımda iki en büyük pilot var. Red Bull'a yaklaşmak için birbirlerini daha da zorlayacaklar."