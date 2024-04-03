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Formula 1

Palmer: "Vowles'in aldığı karar yanlış bir hamle oldu"

Williams, Avustralya Grand Prix'sinde Logan Sargeant'ın kaza yapmasının ardından yerine Alex Albon'u getirerek zor bir karar verdi.

Burak Yasul
Logan Sargeant, Williams Racing, Alex Albon, Williams Racing

Sam Bloxham / Motorsport Images

Eski Formula 1 pilotu Jolyon Palmer, Williams'ın Avustralya'da Logan Sargeant'ın yerine Alex Albon'u getirme kararını sorguladı ve bunun "yanlış bir hamle" olduğunu söyledi.

Albon, Albert Park Pisti'ndeki ilk serbest antrenman seansında ağır bir kaza geçirdi ve şasisinin hafta sonunun geri kalanında kullanılamayacağına karar verildi.

Yedek şasisi bulunmayan Willams Takım Patronu James Vowles, Sargeant'ı hafta sonundan çekerek yerine Albon'u getirmeyi tercih etti.

Birlikte geçirdikleri süre boyunca Albon ikiliden daha iyi bir performans sergilemiş olsa da Palmer Williams'ın kararına katılmıyor.

F1.com'daki köşesinde Palmer, "Alex'i, Logan Sergeant'ın aracını kullandırma kararı Williams için zor bir karardı. James Vowles bu kararın vermek zorunda kaldığı en zor karar olduğunu söyledi. Bundan şüphem yok. Ancak bunun yanlış bir hamle olduğuna inanıyorum." 

"Bunu biraz açalım. İlk olarak, Albon hafta sonu için daha güçlü bir sürücü olabilir miydi? Mantıken evet, geçen sezonki formu ve Sargeant'a kıyasla bu durum göz önüne alındığında."

"Ancak cuma günü takım arkadaşına kıyasla 34 tur kaçırdı, bu da bir buçuk seansa denk geliyor. Ayrıca Logan'ın aksine cuma günü sıralama simülasyonu veya yarış simülasyonu yapmadı." dedi.

Sargeant, sürücü akademisinde bir yıl geçirdikten sonra Williams tarafından 2023 sezonu için koltuğa oturtulmuştu. 

Alex Albon, Williams FW46

Alex Albon, Williams FW46

Fotoğraf: Sam Bagnall / Motorsport Images

Zorlu bir çaylak sezonunun ardından Sargeant, 2024'te koltuk bulup bulamayacağını öğrenmek için sezon sonuna kadar beklemek zorunda kaldı.

Palmer, Sargeant'ın yaşadığı hayal kırıklığını atlatması için destek verdi ancak bunun zaman alacağının da altını çizdi.

Palmer, "Eğer Vowles hâlâ Albon'un buna rağmen daha güçlü olacağını düşünüyorsa, o zaman şu soru akla geliyor. Sargeant'a bu kadar az güveniyorlarsa neden 2024 için yeniden sözleşme imzaladılar?"

"Sezon uzun ve hem takım hem de Logan Sergeant için bolca toparlanma zamanı var. Ancak aracınızın soyulduğunu ve takım arkadaşınız için hazırlandığını görmek, kamuoyu önünde ne kadar yüce gönüllü olursa olsun, biraz zaman almalı."

"Amerikalı'nın şimdi her zamankinden daha fazla kanıtlaması gereken bir nokta var. Sadece medyaya ve izleyen dünyaya değil, kendi takımına da." dedi.

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