Palmer: "Verstappen'in yerini vermemesi dar görüşlü bir hareket"

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Brezilya GP'sinin ardından galibiyete ulaşan George Russell veya Haas'a pole pozisyonu kazandıran Kevin Magnussen'in konuşulmasını bekleyebilirdiniz, ancak hafta sonuna damga vuran olay Red Bull pilotlarının iç savaşı oldu.

Son turlarda daha hızlı gelen Verstappen'e Ferrari pilotlarını geçebilmesi için şans tanıyan ve takım arkadaşına yol veren Perez, yol vermeden önce takımdan "yerini geri alacağına" dair bir güvence almıştı.

Ancak son turda yerini vermeyen Verstappen, yarıştan sonra "Perez'e yer vermemek için gerekçeleri olduğunu" söyledi. Hollanda basınının iddialarına göre bu gerekçe, Perez'in Monako GP sıralama turları esnasında takım arkadaşına geçilmemek için bilerek kaza yapması!

Jolyon Palmer, durumun biraz şüpheli göründüğünü kabul ediyor.

Palmer, "Perez sıralama turlarının son dakikalarında bir kaza yaptı ve Max Verstappen'in kendisinin önüne geçme şansını elinden aldı."

"Perez'in Portier'e girişi esnasında sadece gazın yükseldiğini duyabiliyorsunuz, sonrasında da aracın kontrolünü kaybediyor.

"O anda bunun üzerinde çok fazla düşünmedik. Monako gibi çok zorlu bir sokak pistinde pilotların kaza yapması normal. Perez'in de kazanacak çok az şeyi varmış gibi görünüyordu, zaten her iki Ferrari'nin arkasında üçüncü sıradaydı. Acaba Ferrari'leri geçmek için çok zorlayıp imkansızı başarmaya mı çalıştı?"

"Ama olaya daha detaylı baktığımda, Verstappen'in neden şüphelendiğini anlayabiliyorum. Checo geliyor, virajı dönerken gaza sert bir şekilde yükleniyor ve ilginç bir şekilde aracın kontrolünü kaybettiğinde aracı kurtarmaya çalışmıyor.

"Direksiyona baktığımızda ufak bir düzeltme görebiliyoruz, ama bundan daha fazlasını yok. Hızlı bir şekilde kaderine boyun eğiyor."

"Sürücünün doğal içgüdüsü aracı kurtarmaya çalışmaktır. Yani sadece gaza basarak spin atmakla kalmıyor, aynı zamanda bunu yapar yapmaz kaderine boyun eğiyor. Ancak belki de bu zaten olacaktı? Portier'deki duvar oldukça hızlı bir şekilde karşınıza çıkıyor." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, Sergio Perez, Red Bull Racing RB18 Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Bununla birlikte Palmer, herhangi bir kazadan şüphelenmiş olsa bile, Verstappen'in bunu gösterme biçminin yanlış olduğunu düşünüyor ve son şampiyonun takım arkadaşına yerini geri vermemesinin anlamsız olduğunu söylüyor.

Verstappen'in "dar görüşlü" bir karar aldığını söyleyen Palmer, "Max'in takım arkadaşına yardım etmemesi şaşırtıcı bir tercihti, özellikle de Perez'in geçmişte ona oldukça iyi yardımlarda bulunduğunu, hatta geçen yıl Abu Dabi'de şampiyonluğa ulaşmasına yardımcı olduğunu düşünürsek."

"Checo'nun savunması olmasaydı Lewis Hamilton'ın Abu Dhabi'de pit stop yapma imkanı olacak, belki de şampiyonluğa ulaşacaktı. Yani Perez'in ciddi iyilikleri dokundu, Verstappen ise bu iyiliğe karşılık vermedi."

"Verstappen'in yaptığı şeyin hiçbir mazereti yok. Belli ki Perez'den memnun değil, yine de onun kendisine yardımlarını ve şampiyona ikinciliği için istekli olduğunu unutmamalıydı."

"Red Bull tarihinde asla şampiyonayı ilk iki sırada tamamlamadı ve Checo bu hedefe ulaşmayı çok istiyor. Aslında Monaco'dan sonraki yarışta da lider giderken yol vermişti."

"Verstappen için altıncılık veya yedincilik herhangi bir anlam ifade etmiyor. Yerini vermesinin herhangi bir maliyeti de olmayacaktı."

"Gelecek sene kendisine yardım edecek bir takım arkadaşına ihtiyacı olabilir, nitekim Mercedes yeniden hızlı görünüyor ve Ferrari'nin de daha iyi bir araç yapma ihtimali var."

"Verstappen her ne kadar daha önceden mağdur olduğunu hissetmiş olsa da Perez'e yardım etmemesi oldukça dar görüşlü bir davranıştı."