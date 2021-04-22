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Formula 1 / Son dakika

Palmer: ''Verstappen, Hamilton’ın nadir hatalarından birini yapmasına neden oldu''

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Eski Formula 1 pilotu Jolyon Palmer, Verstappen’in şampiyonluk tehditinin, Hamilton’ı nadir hatalarından birini yapmaya sürüklediğini belirtti.

Palmer: ''Verstappen, Hamilton’ın nadir hatalarından birini yapmasına neden oldu''

Bu sezonki şampiyonluk mücadelesinin Lewis Hamilton ve Max Verstappen arasında geçeceği, Emilia-Romagna Grand Prix’sinde bir kez daha kanıtlanmış oldu.

Bu ikili, Imola’daki yarışta kendi liglerinde olduğunu tekrar gösterdiler. Max ve Lewis, tempoyu belirleyip en önde galibiyet için mücadele ederken takım arkadaşları sürekli değişen bu zorlu koşullarda onlara kıyasla çok daha yavaş kaldılar ve daha çok hata yaptılar.

Eski Formula 1 pilotu Jolyon Palmer de bu görüşe katılıyor ve Hamilton’ın hatasını şöyle yorumluyor: ‘’Kazanın temel nedeni oldukça açıktı. Lewis, herkesin kuru zemin lastiğine geçmesinin ardından Williams’ı turlamaya çalışırken pistte sadece tek bir kuru çizgi vardı.''

''Kuru zemin lastikleri ile ıslak çizgiye çıktı ve bunun farkındaydı. Bir önceki tura göre çok daha erken ve yumuşak bir şekilde frenledi. Fakat pistin sol tarafında birikmiş su birikintilerinde yeteri kadar yol tutuşu bulamadı ve pist dışına doğru kaymaya başladı.’’

‘’Bu tür koşulların sürekli değiştiği yarışlarda, kuru zemin lastiklerine geçtikten sonra oluşan kuru çizgiden çıkmamak çok önemli. Kuru lastiklerin, geçiş lastikleri ya da yağmur lastikleri gibi su atma kanalları yok ve su atmak için tasarlanmadılar. Bu yüzden kuru çizgiden çıktığınızda çok kolay bir biçimde kaymaya başlayabiliyorsunuz ve araç sizin kontrolünüzden çıkıyor. Çünkü lastikler, artık asfalta direkt olarak temas etmiyor.’’

Palmer, bunların 'temel' sebebin yanında işin mental tarafının da Hamilton’ı bu hataya yapmaya sürüklediğini belirtti.

Konu hakkında konuşan Palmer, ‘’Hamilton’ın hatasının arkasında sürücünün zihniyeti de önemli rol oynuyor. O, tecrübeli bir sürücü ve bu koşullarda kuru çizginin dışına taşmanın ne kadar riskli olduğunu biliyordu. Fakat o bu riski almak istedi çünkü yarış lideri ve şampiyondaki  en büyük rakibi Verstappen’in üzerinde baskı kurmak istedi.’’

‘’Verstappen, Hamilton’ın turlamak üzere olduğu araçları (Stroll, Bottas, Russell) birkaç saniye önce turlamıştı ve o kuru çizgiden hiç taşmadı. Çok dikkatli davrandı. Bu yüzden de 5 saniye civarında seyreden fark bir anda 2 saniyelere düştü. Çünkü Max, acele etmek istemedi ve Hamilton’ın da bu trafikten geçmek zorunda olduğunu biliyordu. ‘’

‘’Hamilton, Max’ın git gide ona yaklaştığını, farkın kapandığını gördü ve bu farkı kaybetmek istemedi. Bu yüzden de riskler aldı, trafiği daha hızlı geçmeye çalıştı ve bu ona pahalıya patladı.’'

‘’Imola’da Hamilton’ın yıllardır yapmak zorunda olmadığı bir şey gördük, bu da risk almaktı. Eğer Hamilton, Bottas’ı ya da Vettel’in Ferrari’sini yakalamaya çalışsaydı böyle bir risk almazdı.''

''O, Verstappen’in 2021 için ne kadar ciddi bir tehdit olduğunu biliyor ve bu sezon, muhtemelen onun Mercedes’teki en zor yılı olacak.’’

Lewis Hamilton, Mercedes, 2nd position, sprays some Champagne

Lewis Hamilton, Mercedes, 2nd position, sprays some Champagne

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

‘’Kırmızı bayraklar Lewis için çıkabilecek en iyi zamanda çıktı ama yine de çok iyi bir geri dönüş sürüşü çıkardı ve ikincilik ile birlikte en hızlı turu da hanesine yazdırdı.’’

‘’Eminim ki Max, Hamilton’ın 2. olduğunu duyunca çok üzülmüştür. Çünkü Lewis, kırmızı bayraklar çıkmadan önce puan barajının sınırındaydı. Fakat iki sürücü de bu yarışta mükemmel iş çıkardılar ve şampiyonluk mücadelesi kıran kırana geçmeye devam ediyor.’’ ifadelerini kullandı.

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Hakkinen, Max/Hamilton mücadelelerinde, Schumacher'le kendini görüyor

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Hakkinen, Max/Hamilton mücadelelerinde, Schumacher'le kendini görüyor
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Editör Can Çarpıcı

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