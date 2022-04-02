Palmer, Verstappen'in güvenlik aracı periyodu bitiminde uyguladığı tekniği açıkladı

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Geçtiğimiz Pazar gerçekleşen Suudi Arabistan GP'si, Max Verstappen ve Charles Leclerc'in arka arkaya ikinci kez zafer için mücadelesine sahne oldu.

Verstappen, Bahreyn'in rövanşını alarak galibiyete uzanan isim olmayı başardı.

Son şampiyon, son turlarda Leclerc'i geçerek liderliği alırken, öncesinde ikili DRS avantajını elde edebilmek için heyecan verici bir mücadeleye girdiler.

İkili bunun dışında yarışın ilk kısmındaki güvenlik aracı periyodunda da bir mücadele yaşadı.

Nicholas Latifi'nin kazası sonrası piste giren güvenlik aracı sonrası Leclerc liderliğe, Verstappen ise ikinciliğe yükseldi. Verstappen, ideal çizgiyi yakalamak için yarışın başlaması öncesi liderle yan yana kalmaya çalışmak gibi olağan taktikleri kullandı.

Yine de Leclerc akıllıca davranarak yerini korumayı başardı.

Eski Formula 1 pilotu Jolyon Palmer, F1 TV'ye verdiği demeçte, "Max'in liderle yan yana gelmeyi ve onların ideal çizgiyi almasını engellemeyi sevdiği bir yeniden başlatma tekniği var."

"Fakat bu teknik Charles üzerinde işe yaramadı. Max'i yeniden başlangıçta biraz dışa açılmaya zorladı ve liderliğini korudu. Yarış yeniden başlarken elbette DRS kapalıydı, bu yüzden Charles'ın üzerindeki baskı çok büyük değildi ama Max yine de sürekli yan yana gelmeye çalışıyordu."

"Yaptığı şey, viraj girişinden itibaren Charles'ı engellemek."

"Charles virajın dış çizgisine doğru ilerlemek istiyor, böylece bir sonraki virajda sola dönebilmek için en yüksek hızı elde edebilir."

"Ancak Max, Charles'ın yanında olduğu sürece, kaybedebileceği daha az mesafe olduğu için çok daha iyi bir tepki süresine sahip olacak. Leclerc'in ne zaman hamle yapacağını iyi görüyor ve Leclerc'in o dış çizgiye ulaşmasını engelliyor."

"Max hamlesini ince ince işlerken, Charles hızlanıyor, bir yandan gaza, bir yandan frenlere basarak lastiğin sıcaklığını yükseltmeye çalışıyor. Ama tüm yol boyunca, Max orada yan yana oturuyor.

"Geçiş yapmıyor, sadece orada duruyor, yarış lideri için tam bir baş belası oluyor." dedi.

Charles Leclerc, Ferrari F1-75, Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, battle for the lead Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Haas yedek pilotu Pietro Fittipaldi ise Verstappen'in uyguladığı bu taktiğin yasal olup olmadığını sorguladı.

Fittipaldi, "Buna izin var mı? Bunu merak ediyorum, çünkü işin sonunda önündeki pilotu engellemiş oluyorsun."

"Aslında bu harika, çünkü biraz kaosa neden oluyor. Fakat izin veriliyor mu bilmiyorum." dedi.

Fittipaldi'ye cevaben Palmer, "Geçiş yapmadığınız sürece yasal. Abu Dabi'de de aynı taktiği uyguladığını unutmayın, amacı başlangıç anında iyi bir farka sahip olmak." dedi.

Verstappen, geçtiğimiz sezonun son yarışı olan Abu Dhabi'de Lewis Hamilton'ın üzerinde de aynı hareketi denemiş ve yarış yeniden başlamadan önce Hamilton'ın avantajını azaltmaya çalışmıştı.

Palmer, "Kısa bir süreliğine Lewis'in neredeyse önündeydi, bu hala komiserler tarafından araştırılıyor. Ardından da yarış çizgisindeydi, bu yüzden Hamilton virajı tam olarak alamadı." dedi.