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Formula 1 Haberler

Palmer, Verstappen/Leclerc mücadelesi saygılı gittiği için "şaşkın"

Jolyon Palmer, Charles Leclerc ve Max Verstappen arasındaki mücadelenin şimdiye kadar saygılı kalmış olmasının şaşırtıcı olduğunu düşünüyor.

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Palmer, Verstappen/Leclerc mücadelesi saygılı gittiği için "şaşkın"
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Ferrari, Miami Grand Prix'sinde Red Bull'un düzlüklerdeki hızına yetişmekte zorlandı ve Verstappen, sezonun üçüncü galibiyetini almış oldu.

Palmer, Scuderia'nın rakiplerine karşı daha fazla savunma yapıp yapamayacağını sorguladı.

Palmer, RacingNews365.com'dan alıntılanan haberde, "Ferrari'nin Miami'de kazanmak için biraz daha fazlasını yapabileceğini düşündüm."

"Biraz tutucu davrandılar: sürücüler Max'a karşı fazla nazikti, Carlos 1. virajda kendisini geçmesine izin verdi."

"Carlos için zorlu bir pozisyon. Başlangıçta kazalar yaptı, belki de bu yüzden biraz daha dikkatliydi. Bu anlaşılabilir bir şey."

"Daha sonra liderliği almak için Charles'a yaptığı hamle biraz kolay göründü, değil mi?"

"Lewis Hamilton ve Max Verstappen'in birbirlerini pist dışına itmelerine ve her an öne geçebilmek için tüm çabalarını göstermelerine alışkınız."

"Bu yıl Leclerc ve Verstappen arasındaki mücadele muhteşem gidiyor fakat Leclerc, Max'a karşı pek savunma yapmıyor."

"Sadece biraz daha fazlası olabileceğini düşünüyorum." dedi.

Palmer, Miami International Autodrome'un geçiş yapması kolay bir pist olmadığını kabul etti ancak Leclerc'in, Verstappen'e karşı bir şeyler deneyebileceğini söyledi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 overtakes Charles Leclerc, Ferrari F1-75

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 overtakes Charles Leclerc, Ferrari F1-75

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Palmer, "Red Bull'un düzlüklerdeki hızı Leclerc'in geçmesi için çok fazla olabilir ve bu oldukça mümkün çünkü Red Bull'un orada büyük bir avantajı var."

"Fakat denemek gerekiyor. Eğer denemezsen, Max Verstappen'e karşı içeriyi koruyamazsan liderliği tutamazsın."

"Bunun, ikisi arasındaki yeni büyük rekabet olacağını düşünmüştüm. Aralarındaki yarış çok temizdi, bu kadar yüksek bir seviyede sürüş yapmaları çok iyiydi."

"Potansiyel bir dünya şampiyonluğu olduğunu düşünürsek şu anda ne kadar saygılı gittiğine şaşkınım." dedi.

Fakat Palmer, sezon ilerledikçe ikili arasındaki rekabetin artmasını bekliyor.

"Bence, her yarış geçtikçe ikisinden birinin kazanacağı netleşiyor."

"Mercedes tehdidi küçülüyor, Checo iyi sürüyor ama Max ile aynı seviyede değil. Carlos yıla zorlu bir başlangıç yaptı."

"Diğer herkes geride kalıyor ve bu iki kişilik bir mücadele haline geliyor. Belki de işlerin kızıştığı yer burasıdır, geçen sene de böyle olmuştu."

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