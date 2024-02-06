Palmer: "Verstappen, araca bindiğinde 'altıncı hisse' sahip oluyor"
Eski Formula 1 pilotu Jolyon Palmer, Max Verstappen'in benzersiz sürüş stilinin onu diğer pilotlardan çok daha hızlı yaptığını ve araca bindiğinde bir tür 'altıncı hisse' sahip olduğunu düşünüyor.
Geçen sezon Red Bull şampiyonada ilk ikiyi elde etmesine rağmen Verstappen ve Perez arasındaki fark yine çok büyüktü.
F1 TV'ye konuşan Palmer, "Perez çok hızlı bir pilot, bunu Formula 1 kariyerinde gördük. Ancak Red Bull'da zorlanıyor."
"Çünkü Verstappen ayrıca tüm griddeki en benzersiz sürüş stillerinden birine sahip." dedi.
Palmer, Verstappen'in aracın ön tarafında daha fazla dengeye sahip olmayı tercih ettiğini ve bunun da araca doğal bir aşırı yönlenme eğilimi verdiğini belirtiyor.
"Verstappen frenleme ve direksiyonu çok yumuşak bir şekilde kullanarak bunu her zaman çok iyi kontrol etmeyi başarıyor."
Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
"Verstappen ile her şey çok yumuşak ve akıcı ilerliyor, bu da apekste daha yüksek bir hızı korumasına izin veriyor."
"Bu sırada Checo gerçekten araçla savaşmak zorunda kalıyor. Virajlarda araçla adeta mücadele ediyor ve küçük düzeltmeler yapmak zorunda kalıyor."
"Oysa Max'in araçla hiç mücadele etmesi gerekmiyor, bu da ona büyük bir güven veriyor."
"Pérez'in sokak pistlerinde bu kadar iyi olmasının nedeni çok agresif girişler yapması. Bunu sokak pistinde yapabiliyorsunuz çünkü orada çoğunlukla 90 derecelik virajlar var. Max orada Suzuka gibi bir pistte olduğu gibi yumuşak sürüş stilinden faydalanamıyor."
"Max aracını çok iyi hissediyor. Tutuşun nerede olduğunu algılamak için adeta bir altıncı hisse sahip."
"Sonuç olarak, aracını virajdan diğer sürücülerden çok daha hızlı geçiriyor ve bu da Verstappen'e tek turda çok fazla hız kazandırıyor."
Son Haberler
Ralf Schumacher: "Leclerc ve Hamilton arasında birinci pilot çekişmesi olabilir"
Ralf Schumacher: "Leclerc ve Hamilton arasında birinci pilot çekişmesi olabilir" Ralf Schumacher: "Leclerc ve Hamilton arasında birinci pilot çekişmesi olabilir"
Albon: "Söylentiler bana gurur veriyor ama önceliğim Williams"
Albon: "Söylentiler bana gurur veriyor ama önceliğim Williams" Albon: "Söylentiler bana gurur veriyor ama önceliğim Williams"
MotoGP Sepang testi: Martin testin açılış gününde Ducati ile lider
MotoGP Sepang testi: Martin testin açılış gününde Ducati ile lider MotoGP Sepang testi: Martin testin açılış gününde Ducati ile lider
Sauber'in yeni görünümlü F1 aracı, takımı arka sıralardan uzaklaştırabilecek mi?
Sauber'in yeni görünümlü F1 aracı, takımı arka sıralardan uzaklaştırabilecek mi? Sauber'in yeni görünümlü F1 aracı, takımı arka sıralardan uzaklaştırabilecek mi?
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar