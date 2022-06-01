Palmer, Sainz'ın pite girmeme kararından etkilenmiş

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Ferrari, ıslak zeminde başlayan Monako GP'sinin ilk turlarında ilk iki sırada yarışı sürdürmekteydi. Pole pozisyonundan başlayan Charles Leclerc yarışa liderlik ederken, Red Bull pilotlarının baskısı altındaki Carlos Sainz ise ikinciydi.

Ön grupta işleri karıştıran ilk isim Sergio Perez oldu. Red Bull pilotunun yeşil logolu yağmur lastiklerine geçmesinin ardından Ferrari de Sainz ile karşılık vermek istedi ancak İspanyol pilot bu isteği reddetti.

İki tur sonra ise Leclerc pite geldi ve yeşil logolu yağmur lastiklerine geçti, ancak üç tur sonra bu kez de kuru zemin lastikleri için pite girmesi Monakolu pilotun dördüncü sıraya kadar gerilemesine sebep oldu. Sainz ise direkt kuru zemin lastiklerine geçmesine rağmen trafikte kaldığı için Perez'in gerisine düştü.

Eski Formula 1 pilotu Jolyon Palmer, Sainz'ın strateji anlamında ilham verici bir adım atmasından ötürü övgüyü hak ettiğini düşünüyor.

Carlos Sainz, Ferrari F1-75, Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, Lance Stroll, Aston Martin AMR22 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Chequered Flag podcast'ine konuşan Palmer, "Red Bull'un ilk pit stop'u oldukça cesurcaydı. Gayet mantıklı ve iyi bir stratejiydi."

"Asıl ilginç olan ise Sainz. Leclerc'in yarış mühendisiyle konuşmalarını çokça duyduk, ancak ben Sainz'a hakkını vermek istiyorum. Mükemmel bir strateji kurguladığını düşünüyorum."

"Ferrari'nin hemen Red Bull'un ardından Sainz'ı pite çağırdığını duyduk, oldukça ısrarcıydılar, ancak Sainz bunu istemedi. Pite girerek pist üstü pozisyonunu kaybetmek yerine kuru zemin lastiklerine geçene kadar beklemeyi tercih etti."

"Ferrari için işleri tersine çevirmek konusunda kararlıydı, özellikle de şu sıralar özgüveni düşmüş görünen bir pilot için. Geçiş yapamayacağınız böyle bir pist için oldukça iyi bir sonuç elde etti."

"Pite girmeme konusunda bu denli kararlı olması etkileyici, çünkü çoğu pilot pit duvarının neler olup bittiğini görebildiğini, dolayısıyla verdikleri kararların doğru olduğunu varsayıyor."

"Sainz gerçekten harika bir iş çıkardı, açıkçası Leclerc ile takım arasındaki iletişimin nasıl ilerlediğini bilmiyoruz, ama temel olarak Sainz'ın statejisi harikaydı.

"Ferrari, aynı zamanda Sainz'in yarışını mahvetmek ve o noktada onu Perez'in arkasına almak istedi. Eğer Sainz takımı dinleseydi bu gerçekleşecekti." dedi.