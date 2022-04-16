Palmer: "Sainz, Leclerc'den bu kadar geride olmayı hak etmiyor"

Haberi dinle

Sainz, şu anda şampiyonada takım arkadaşı Leclerc'den 38 puan geride yer alıyor. Leclerc, şimdiye kadar üç yarışın ikisini kazanırken, Sainz iki kez podyuma çıktı ve Avustralya Grand Prix'sinde yarış dışı kaldı.

Palmer, "Bu Carlos için gerçekten zor."

"Şu anda takım arkadaşı ve şampiyona lideri Charles Leclerc'in 38 puan arkasında. Bu kadar geride olmayı hak etmiyor. Birçok şey onun aleyhine gitti."

"Ferrari'de ikinci sürücü olma yolunda gidiyor gibi görünüyor ama çok farklı olabilirdi."

"İki sürücü arasındaki performans farkının bu kadar keskin olduğunu düşünmüyorum."

"Yakın zamanda geri dönmesi gerek yoksa takım, şampiyonluğu kazanma şansı olduğu için Leclerc'i desteklemeye başlayacak." dedi.

Palmer, Sainz'ın Melbourne'de "talihsizliklerin birleşiminin" kurbanı olduğunu söyledi.

"Q3'te Sainz problem yaşadı. İlk zaman turunda şanssızdı çünkü son virajdan çıkarken kırmızı bayraklar çıktı."

"Carlos, bir ısınma turunun ardından zaman turu atmak istiyordu çünkü yumuşak lastikleri doğru aralığa getirmek önemliydi."

Marshals assist Carlos Sainz Jr., Ferrari F1-75, after a beaching in a gravel trap Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

"Sainz aracını zamanında hazırlayamadığı için doğruca zaman turu atmaya başladı ve lastikleri normalden biraz daha soğuk kaldı."

"Bu yüzden, 10. virajda neredeyse duvara çarpacağı korkunç bir anla birlikte kötü bir tur attı ve dokuzuncu sırada kaldı. Bu, idealden çok uzak."

Sainz, pazar günü de problemler yaşamaya devam etti ve Ferrari, İspanyol pilotun direksiyonunu değiştirdi.

Palmer, Sainz'ın direksiyonunu değiştirmenin, ısınma turunun başında anti-stall'un devreye girmesine sebep olduğunu söyledi.

Palmer, "Yeni bir direksiyonu vardı ve bence debriyaj kavrama noktası farklı bir yerdeydi."

"Mükemmel bir başlangıç için belirli bir noktanız olur ama Sainz bunu bulamadı, debriyajı erken bıraktı ve anti-stall devreye girdi." dedi.

Sainz, aynı problemi startta da yaşadı ve orta grubun arkasına geriledi. Bu da "talihsizliklerin bir araya gelmesine" ve "sabırsız" Sainz'ın olmaması gereken yerlerde pozisyon kazanmaya çalışmasına yol açtı.

Daha sonra Yuki Tsunoda ve Mick Schumacher'e geçildi.

Palmer, "Aşırıya kaçtı."

"Schumacher 9. viraja girerken savunma yaptı ve yarışın başı olduğu için DRS yoktu. Carlos da dışarıdan geldi ama çok sert frenledi."

"Sonrasında çok hırslı olduğu için kontrolü kaybetti, spin attı ve yarışı bitti." dedi.