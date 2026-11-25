Formula 1 Las Vegas GP

Palmer: “Russell için Verstappen’in sözlerini sindirmek zor olacaktır”

F1 yorumcuları Jolyon Palmer ve Alex Jacques, Las Vegas GP boyunca Max Verstappen ile gerilim yaşayan George Russell'ın pist dışındaki açıklamaları ve formasyon turundaki tavırlarıyla kendi kendine zarar verdiğini belirtti.

Neşe Akkoyun

Yayın tarihi: 25 Kas 2026 08:00

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Max Verstappen, Red Bull Racing, George Russell, Mercedes

Fotoğraf: Manuel Eletto

Las Vegas Grand Prix'sinin son antrenman seansında ikilinin temas etmesiyle başlayan ve sıralama turları sonrasındaki açıklamalarla büyüyen Max Verstappen - George Russell gerilimi, yarışın son turunda İngiliz pilotun bariyerlere çarpmasıyla yeni bir boyut kazandı. Sıralama turlarının ardından Hollandalı pilotu rakiplerine zorbalık yapmakla suçlayan Russell, Verstappen’in zaferinin ardından sert sözlere maruz kalmıştı.

Konuyu F1 Nation podcast yayınında değerlendiren yorumcu Jolyon Palmer, Verstappen'in pist üstünde kusursuz bir sürüş sergilediğini belirtirken Russell'ın yarış başlamadan önceki tavırlarıyla kendi üzerinde gereksiz bir baskı kurduğunu ifade etti: "George korkutulmaktan veya pilotlara zorbalık yapılmasından bahsediyor, bence Max zaman zaman bunu yarış zekası çerçevesinde, adil bir şekilde yaptı.”

“Aracının burnunu içeri soktuğu anlarda George'un tereddüt edip geri adım attığı görülüyordu. Bir diğer kritik noktaysa formasyon turu oldu. George yarım tur boyunca önden gitti ki bu çok tuhaf bir durumdu. Sanırım biraz gövde gösterisi yapmak istedi ama Max'in bundan ne kadar etkilendiğini bilmediğim için adeta kendi kendine akıl oyunları oynadığını düşündüm.”

“Max'in seviyesi son derece yüksek ve ne yazık ki George kariyerinin en zor sezonunu geçiriyor. Dolayısıyla Verstappen’in sözlerini sindirmek zor olacaktır."

Max Verstappen, Red Bull Racing

Fotoğraf: Patrick T. Fallon / AFP via Getty Images

Palmer'ın analizine katılan F1 TV yorumcusu Alex Jacques ise Russell'ın medya önünde gereksiz manşetler vermeyi bırakıp takım arkadaşının gerisinde kaldığı noktalara odaklanması gerektiğini vurgulayarak şunları söyledi: "George'un formasyon turunda bunları yapmasına ya da akıl oyunlarına girmesine hiç gerek yoktu.”

“Antrenman seansındaki bir olay üzerinden bu kadar kolay şekilde manşetler vermemeli. Mümkün olduğunca çok şey öğrenmeli, performansını geliştirmeli ve takım arkadaşına kıyasla nerelerde eksik kaldığını anlayıp sezonu güçlü bitirmeye odaklanmalı.”

“Eğer George sıralama turlarından sonra gidip basına o sözleri söylemeseydi, Max elbette bu açıklamaları yapmazdı.”

“Sonuçta Max tüm ustalığını sergileyerek zorlu geçen yarışı kazandı. George ise bariyerlere çarptı, üzerine bir de bu sert sözleri işitti."

George Russell, Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Fotoğraf: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

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