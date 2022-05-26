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Formula 1 / Monako GP Haberler

Palmer: "Red Bull'un takım emri vermesine gerek var mıydı emin değilim"

Eski Formula 1 pilotu Jolyon Palmer, Max Verstappen'in üçüncü pitinin ardından tutturduğu tempo ve Charles Leclerc ile George Russell'ın tablonun dışında yer alması gibi sebeplerden ötürü Red Bull'un Perez'e verdiği takım emrinin gerekli olmadığını düşünüyor.

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Palmer: "Red Bull'un takım emri vermesine gerek var mıydı emin değilim"
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Red Bull, yarışın orta noktalarında liderlik koltuğunda bulunan Perez'e takım emri vermiş ve hemen arkasından gelen taze lastikli Max Verstappen'e yol vermesini istemişti.

Ancak takım arkadaşının aksine herhangi bir hata yapmayan ve yarışı hak ettiği bir konumda götüren Perez, "bunun oldukça adaletsiz olduğunu" belirtti.

Verstappen, taze lastiklerle tutturduğu tempo da göz önünde bulundurulduğunda muhtemelen Perez'i geçmek için bir fırsata sahip olacaktı, ancak takım işleri zorlaştırmak istemedi.

F1.com'daki köşesinde yarışı yorumlayan Jolyon Palmer da Verstappen'in temposuna dikkat çekti ve Red Bull'un neden takım emri verdiğinden emin olmadığını söyledi.

Palmer, "Red Bull'un İspanya'da takım emri vermesine gerek var mıydı emin değilim. Bu, hayatlarını gereksiz yere karmaşık hale getirmiş olabilir."

"Verstappen üçüncü pitinin ardından büyük bir hız avantajına sahipti, oldukça kolay ve meşru bir geçiş yapabilir, takım arkadaşını sahip olduğu lastik avantajıyla mağlup edebilirdi. -üç pit yapmış Sainz ve Hamilton'ın son pitini geciktiren Bottas'ı rahatça geçmiş olmasını örnek verebiliriz."

"Verstappen, yarışın başlarında DRS sorunları yaşıyordu, herkesten iyi görünüyordu."

"Verstappen'in DRS'si halen bozuk olsaydı takım emri vermek daha haklı olabilirdi, çünkü Red Bull'un yaşadığı dayanıklılık sorunları Verstappen'in kaçınılmaz bir geçiş yapmasını engelledi."

"Geçmişte yaklaşan tehditler ve pilotların etraflarındaki hızlı arabalara zaman kaybetme riski nedeniyle takım emirleri verildiğini gördük. Ancak Red Bull takım emri verirken Leclerc oyun dışıydı ve Russell da büyük resimden uzaklaşıyordu." dedi.

Takım arkadaşına yol verdikten bir süre sonra üçüncü pitine giren Perez en hızlı tur puanını elde ederken, galibiyete ulaşan Verstappen bu sezon ilk kez şampiyona liderliğine yükseldi.

George Russell, Mercedes W13, Sergio Perez, Red Bull Racing RB18, Max Verstappen, Red Bull Racing RB18

George Russell, Mercedes W13, Sergio Perez, Red Bull Racing RB18, Max Verstappen, Red Bull Racing RB18

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

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