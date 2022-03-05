Palmer: "Red Bull'un elinde çok daha fazlası olabilir"

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Red Bull Racing, yeni aracın lansmanında RB18'i geçen yıl sergilenen Formula 1 gösteri aracının sadece biraz değiştirilmiş bir versiyonunu kullanarak tanıttı ve Barcelona testlerinde piste çıktıkları ana kadar orijinal aracı gizli tuttu.

Takım, testler boyunca sakin bir şekilde bolca mesafe kat etti. Testlerdeki tek pürüz, Sergio Perez'in yaşadığı vites kutusu sorunu oldu.

Perez ve Verstappen, üç gün sonunda zaman tablosunda üst sıralarda yer aldılar, fakat bu esnada çoğu takımın henüz tam güçte çalışmadığını da belirtmekte fayda var.

Bu nedenle eski Formula 1 pilotu ve yorumcu Jolyon Palmer'a göre Red Bull'un tam gücü şu anda tam bir "bilinmeyen."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Fotoğraf: Erik Junius

Palmer, Formula1.com'daki köşesine şunları yazdı: "Sonunda gerçek RB18 otomobilini ortaya çıkaran Red Bull, sezona istikrarlı bir başlangıç yaptı. Buna alttan oyulmuş, agresif sidepodlar da dahildi."

"Max Verstappen'in ilk gün boyunca öncelik verdiği konu elinden geldiğince çok mesafe tamamlamaktı. Verstappen'in sürüşü esnasında araç, ağır ama dengeli bir araç izlenimi verdi."

"Son günün sabahı Verstappen araca geri döndüğünde daha yüksek tempoda bir sürüş yaptığını gördük. Temposu George Russell'ın Mercedes'ine yakındı, hatta biraz daha hızlıydı, ta ki Russell daha yumuşak lastiklerde daha fazla hız elde edene kadar."

"Sergio Perez ikinci günde birtakım sorunlar yaşadı ve vites kutusu sorunu nedeniyle mesafe olarak biraz geride kaldı, ancak son gün, pist kuruduğunda temiz bir sürüş yapabildi, böylece o da testlerden iyi bir ruh haliyle ayrıldı.

"Takım, araçla yapacak daha çok şey olduğunu kabul etse dahi genel olarak iyi bir konumda görünüyor. Ancak şimdiye kadar, takımlar arasında elini en çok gizleyen takım da onlar oldu –bu yüzden Bahreyn'de izlenmeye değer olacaklar."

2022 sezonu öncesi yapılacak son test, 10 Mart'ta Bahreyn'de gerçekleştirilecek. 2022 sezonu ise 20 Mart'ta, yine Bahreyn'de başlayacak.