Palmer: "Red Bull'a zaferi Gasly getirdi"

Haberi dinle

Pierre Gasly, yarışın daha henüz başında pite girdi ve geçiş lastiklerine geçmesinin ardından çok iyi bir tempo yakaladı.

12. turda Mirebeau'da Zhou Guanyu'yu geride bırakan Gasly, iki tur sonra Daniel Ricciardo'yu Tabac'ta geçti.

Monako'da geçiş yapmanın neredeyse imkansız olduğu göz önüne alındığında Gasly, geçiş lastiklerinin çok iyi çalıştığını kanıtladı ve bunun üzerine de Red Bull, 16. turda Perez'i pite alıp erkenden kumar oynadı.

Palmer'a göre Red Bull'a galibiyeti getiren şey de Gasly'nin yakaladığı güçlü tempoydu.

BBC Chequered Flag podcastinde konuşan Palmer, ”Red Bull'a bu galibiyeti getiren şeyin Gasly'nin AlphaTauri ile beklenmedik şekilde ilerleme kaydetmesi olduğunu düşünüyorum."

"O, geçiş lastikleriyle atak yapılabileceğini gösterdi ve bunu görenler de pite girmek istedi. Çünkü Gasly çok erken bir noktada geçiş lastiklerine geçti ve pist üstündeki herkesten çok daha hızlıydı. Bunun üzerine herkes ‘Tamam, geçiş lastikleri daha hızlı' diye düşünmeye başladı."

"Eğer Gasly, Zhou'nun arkasında takılı kalsaydı, beş saniye daha hızlı olmasına rağmen sıkışsaydı, o zaman kimse pite girmezdi. Ancak Gasly yükseldiği için insanlar bunu görüp, geçiş lastiklerine geçtiler."

Palmer şöyle devam etti: "Diğer tarafta, pite giren diğer sürücüler geçiş yapamadı. Vettel, Zhou'yu asla geçemedi, Hamilton pite girdi, Ocon'un arkasında kaldı ve geçemedi."

"Perez pite girdi ve Norris'in arkasından çıktı. Perez için en önemli şey Norris'i geçip geçemeyeceğiydi."

"Perez pite girdiğinde Norris'i geçmek zorundaydı, aksi halde işi bitmişti. Bu, Red Bull için bir kumardı ve işe yaradı çünkü Norris pite girdi."

"Böylece kumar tuttu ve Perez'in yolu açıldı."

The Safety Car Sergio Perez, Red Bull Racing RB18 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images