Palmer: "Red Bull, sürücüler şampiyonasına odaklanmayı seçti"

Red Bull, 2021 sezonunun büyük bir kısmında, Mercedes'in 2014'ten beri her iki şampiyonada da süren hakimiyetini bitirecek bir çifte şampiyonluk yolunda ilerliyor gibi görünüyordu.

Abu Dhabi'deki tartışmalı finalde Max Verstappen, Lewis Hamilton'dan sürücüler şampiyonluğunu aldı ancak Mercedes, sezon sonundaki yükselişiyle art arda sekizinci takımlar şampiyonluğunu elde etti.

Eski sürücü Palmer, Red Bull'un, imkanlarını iki şampiyonaya dağıtmak yerine, takım patronu Christian Horner'ın daha fazla "prestij" taşıdığını söylediği sürücüler şampiyonasına öncelik verdiklerini söyledi.

Palmer, Formula1.com'a, "Mercedes, kural değişiklikleri yüzünden sezona zorlu bir başlangıç yapmasına rağmen yine takımlar şampiyonu oldu."

"Sürücüler şampiyonası gibi bu da son derece sıkıydı ama Mercedes araçlarıyla üstünlük kurdu ve sezonun ikinci yarısında güçlüydü."

"Her iki takımda da ikinci sürücüleri Valtteri Bottas ve Sergio Perez arasında, ilkinin sıralama hızına ve ikincisinin yarış performansına rağmen, pek bir şey yaşanmadı."

"Sonunda Red Bull sürücüler şampiyonluğuyla fazla meşgul gibiydi, Silverstone ve Abu Dhabi'de Perez'i birkaç kez feda ettiler. Mercedes ise muhtemelen, Avusturya'da Bottas'ın Hamilton'ı geçmesine izin verdikleri için pişman oldular."

"Belki de bu, Red Bull'un sürücüler şampiyonluğunu kazanma konusunda daha pragmatik olduğu anlamına geliyor ancak Mercedes, tarihe 2021'in en iyi takımı olarak yazılacak." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, and the Red Bull team celebrate Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Palmer, geçtiğimiz sezon için kendi 'ödüllerini' vererek, aracını Spa'da ıslak zeminde ön sıraya yerleştiren George Russell'ı, en iyi sıralama turuna layık gördü.

Palmer, “Russell on yılda bir olacak harika bir performans çıkardı. Spa'da, zorlu koşullarda Williams ile neredeyse pole alıyordu."

"Williams, Belçika'daki yağmurlu koşullarda kötü bir araç değildi. Ancak şampiyona rakiplerini de ayıramaması gerekirdi. Russell, ıslak zeminde bir usta olan 2021 şampiyonu Verstappen'i geride bıraktı."

"Eğer sıralama için bir podyum verilecekse, buna verirdim. Taraftarlar için zor ama George ve Williams için harika bir gün oldu." dedi.