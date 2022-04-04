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Formula 1 Haberler

Palmer: "Red Bull, güvenlik aracı sorası Perez'i akıllıca kullandı"

Eski F1 pilotu Jolyon Palmer, Red Bull'un Sergio Perez'i güvenlik aracı pistten ayrıldıktan sonra Carlos Sainz'ın gerisine çekmelerinin "akıllıca" olduğunu düşünüyor.

Kemal Şengül
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, Şef Editör
Palmer: "Red Bull, güvenlik aracı sorası Perez'i akıllıca kullandı"
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Sergio Perez, pit stop yaptıktan kısa bir süre sonra piste güvenlik aracı girmiş ve Meksikalı pilotu dezavantajlı duruma düşürmüştü.

Çünkü Charles Leclerc, Max Verstappen ve Carlos Sainz gibi isimler büyük zaman kaybetmeden pit stop yapabildiler. Oysa Perez pite erken girdiği için bu fırsattan faydalanamadı.

Sainz güvenlik aracı sonrası pitten çıkarken, güvenlik aracı çizgisini Perez'in çok az önünde geçti fakat Perez iç taraftan önde kaldı. 

Sainz ve Ferrari durumdan memnun değildi. Bundan ötürü Perez'in yerini geri vermesi gerektiğini söylüyorlardı.

Fakat Red Bull, Perez'den, yarış başladıktan hemen sonra yerini geri vermesini istedi. Bu sayede Verstappen, Sainz'ın baskısı olmadan ikinci sırayı korumuş oldu.

Jolyon Palmer, bunun akıllıca bir taktik olduğunu düşünüyor.

Şimdilerde yorumculuk yapan eski F1 pilotu Palmer, "Takım tarafından yapılmış -akıllıca bir- taktiksel hamle gibi görünüyordu."

"Normalde pozisyonunu daha erken verebilirdi çünkü Perez, güvenlik aracı pistteyken Sainz'ı geride bırakmıştı."

"Ancak Perez'in yeniden startta üçüncü sırada yer alması, ona Verstappen'i mükemmel şekilde savunma fırsatı verdi."

"Böylece Sainz'ın onun yanına gelmeyeceğinden emin oldular."

Bu olaya hakemler tarafından inceleme çıkmadı. Verstappen yarışın sonuna doğru Charles Leclerc'i geçerek galibiyete uzanırken, Sainz yarışı Perez'in önünde üçüncü bitirdi.

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