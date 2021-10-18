Palmer: "Perez'in sıralamalarda zayıf kalması, kendisini gereksiz kılıyor"

Perez, Red Bull'daki ilk sezonunda Verstappen'in dünya şampiyonluğu mücadelesinde Lewis Hamilton'ı yenmesi için takım arkadaşına yardımcı olma rolünü, çoğu zaman yerine getiremedi.

Verstappen daha önce, iki Mercedes sürücüsünü de alt etmek zorunda olduğu için mücadelede tek başına olmaktan duyduğu hayal kırıklığını dile getirmişti.

Perez bu durumu Türkiye'de tersine çevirdi.

Palmer F1.com'daki köşe yazısında, "Perez cesur bir sürüş yaptı ve sekiz yarış sonra yeniden podyuma çıkmayı başardı."

"Perez'in Pazar günü asıl gücü, Lewis Hamilton'ı arka tutmak için verdiği mücadeleydi."

"Perez'in sıklıkla kötü sıralama sonuçları alması, Pazar günleri Verstappen Hamilton ile mücadele ederken Meksikalı pilotu gereksiz kılıyordu."

"Türkiye'de de aynı durum yaşanabilirdi çünkü Perez Cumartesi günü sadece yedinci sırayı alabilmişti."

"Buradaki fark Hamilton'ın sıralamada en hızlı olmasına rağmen grid cezasından dolayı arkadan gelerek Perez'i geçmek zorunda kalmasıydı." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes W12, battles with Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Hamilton'ın önünde yarışan Perez'in tek bir işi vardı ve o da Mercedes sürücüsünün ilerlemesini durdurmaktı.

Bunu yaptı, hatta tekerlek tekerleğe savaştı. Palmer, Hamilton'un o gün "her şeyi riske atmaya" istekli bir sürücüye karşı karşıya olduğunu bildiğini söyledi.

Palmer, "En başarılı olduğu yer, Hamilton'ın yarışına zarar vermekti. Birkaç kez yerini kaybetmiş gibi görünse de İngiliz'i arkasında tutmak için verdiği mücadeleden bunu yapmaya niyetli olduğu açıktı."

"Hamilton orta kısımdaki birçok aracı kolaylıkla geçmişti ve onu bir süre geride tutan Yuki Tsunoda bile, İngiliz sürücü sonunda hamle yaptığında direnemedi."

"Hamilton, Perez'i yakaladığında çok farklı yapıda bir sürücüyle baş başa kaldı. Kendisinden çok daha hızlı olduğu açıkça görülen Mercedes sürücüsünü geride tutmak için her şeyi riske atmaya hazır bir sürücü."

"12. ve 1. virajlarda Perez direnmek için pistin daha ıslak olan iç kısmına gelirken, Hamilton frenleme bölgesine bir araç kadar uzaktaydı. Meksikalı, -pit girişine kadar- sıkıştırılsa da boyun eğmeyi reddetti."

"Bugünlerde Formula 1'de, bir sürücünün yarışın büyük bir kısmı dururken kendisinden çok daha hızlı olan bir araca karşı canını dişine takması genellikle anlamsız gelebilir ancak Perez'in mücadelesi kesinlikle buna değdi." dedi.

Eski sürücü bu mücadelenin Perez'in podyumu ve Hamilton'ın beşinciliği arasındaki farkı oluşturduğunu söyledi.

Palmer, "Hamilton geçmeyi başarsaydı Leclerc'in peşine düşecekti."

"Ayrıca Perez'in önüne geçince pite girmeye daha olumlu bakabilirdi ve potansiyel olarak podyumda bitirebilirdi."

"Perez'in savunması, Mercedes yarışın geri kalanında ilerleme kaydedemediği için Verstappen'e fazladan beş veya altı puan kazandırdı."

"Bitime altı yarış kala kafa kafaya giderken, ikinci sürücünün rolü çok önemli olabilir ve neredeyse zıt yeteneklere sahipler." diye ekledi.