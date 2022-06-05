Palmer: "Perez bir şampiyonluk adayı değil"

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İspanya'da takım arkadaşı Max Verstappen'e yol veren ve hayal kırıklığına uğrayan Perez, yalnızca bir hafta sonra Monako'da oldukça başarılı bir stratejiyle Ferrari pilotlarını ve takım arkadaşını mağlup etmeyi başararak galibiyete ulaşan isim oldu.

Yarıştan iki gün sonra ise uzun süredir beklenen duyuru geldi ve Red Bull, Perez ile 2024 sezonunun sonuna kadar sürecek yeni bir sözleşme imzalandığını açıkladı.

Monako'da kariyerinin üçüncü galibiyetinin yanı sıra oldukça önemli puanlar elde eden Perez, şampiyonada lider Verstappen'in yalnızca 15 puan gerisine kadar gelmiş vaziyette ve birçok kişi kendisini bir şampiyonluk adayı olarak görüyor. Hatta Red Bull takım patronu Christian Horner bile "her iki pilotun da şansı var" şeklinde bir açıklamada bulundu.

Ancak farklı düşünen isimler de var. Perez'in şampiyonluk şansı olduğuna yönelik söylemlere katılmadığını söyleyen eski Formula 1 pilotu Jolyon Palmer, Meksikalı pilotun yüksek temposundan ötürü tam olarak ikinci pilot konumuna düşmeyeceğini de kabul ediyor.

BBC'nin Chequered Flag podcast'ine konuşan Palmer, "Açık konuşmak gerekirse, Perez'in şampiyonluk mücadelesinin bir parçası olduğunu düşünmüyorum. Ancak geçen sezona göre daha iyi bir performans sergilemekte bu da Red Bull'un takım emri vermesini engelleyecek. Barcelona'da olanları biliyorum, ama iki pilot ayrı stratejilerdeydi, takım emrinin bahanesi de buydu."

"Ancak normal bir yarışta, özellikle Perez galibiyete ilerlerken takım emri vermek oldukça rahatsız edici. Checo işini iyi yapıyor, geçtiğimiz hafta sonu gerçekten daha hızlıydı. Bu yıl Red Bull'da bir diğer kazanan olması harika ve kendisi şampiyonluk liderliğinden çok uzakta değil." dedi.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB18 Fotoğraf: Erik Junius

Ancak Horner, Perez'in şampiyonluk şansının Verstappen kadar yüksek olduğu konusunda ısrarcı.

Horner, "Max kadar o da şampiyonluk mücadelesinin bir parçası.. İkisi arasındaki fark şu anda 15 puan ve bu hiçbir şey değil, önümüzde uzun bir yol var." dedi.

Yakın mücadele Red Bull pilotlarının ilişkisine de zarar vermiş değil.

Bu konu hakkında konuşan Verstappen, "Bir şeyler neden değişsin ki? Takım olarak oldukça sıkı çalışıyoruz. Her zaman aracı en iyi duruma getirmek için çalışıyoruz, dolayısıyla birisi daha iyi bir iş çıkardığında bunu kabul edebiliyoruz. Bence bu karşılıklı saygı açısından oldukça önemli."

"Günün sonunda kim en iyiyse o kazanacak." dedi.