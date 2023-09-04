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Formula 1 / İtalya GP Haberler

Palmer: "Norris, Piastri'nin baskısını gerçekten hissediyor"

F1 yorumcusu Jolyon Palmer, McLaren pilotlarının İtalya Grand Prix'sinde temas etmelerinin ardından Lando Norris'in çaylak takım arkadaşı Oscar Piastri'nin baskısını kesinlikle hissettiğine inanıyor.

Zeynep Taş
Ekleyen:
Lando Norris, McLaren MCL60, Oscar Piastri, McLaren MCL60

Norris ve Piastri 24. turda Monza'nın ilk şikanında 10. sıra için mücadele ederken temas yaşadılar.

Günün sonunda Norris yarışı sekizinci bitirirken; Piastri, Lewis Hamilton'ın Mercedes'iyle ayrı bir temasta hasar aldıktan sonra 12. sıraya geriledi.

2021-2022 sezonu boyunca Daniel Ricciardo'ya rahatça üstünlük sağlayan Norris'in bu yıl Piastri ile daha çok mücadele yaşadığı görüldü.

Silverstone ve Budapeşte'de Norris'in çok gerisinde kalan Piastri, Temmuz ayındaki Belçika GP sprint yarışında Max Verstappen'e en yakın tehdit olmuştu.

Monza'da BBC'nin Chequered Flag podcast'ine katılan eski Renault pilotu Palmer, Piastri'nin Norris'i Ricciardo'dan daha fazla zorladığına inanıyor - ancak sekiz yarış kala 43 puan önde olan Norris şimdilik zirvede kalmaya devam ediyor.

İtalya GP'sindeki temaslarının McLaren'deki gerilimi artırıp artırmayacağı sorulduğunda Palmer şunları söyledi: "Ben öyle bir şey görmüyorum ama Norris bu yıl gerçekten iyi bir çaylağın baskısını kesinlikle hissediyor."

Oscar Piastri, McLaren MCL60, Lando Norris, McLaren MCL60

Oscar Piastri, McLaren MCL60, Lando Norris, McLaren MCL60

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

"Temasta Piastri hatalıydı ancak neyse ki herhangi bir hasar almadılar - Piastri'nin puan şansını sona erdiren Hamilton temasının aksine."

"Takım açısından baktığımızda, Norris'in gerçekten iyi bir iş çıkaran Piastri'den biraz çekindiğini düşünüyorum ama yine de Lando'nun McLaren'de üstünlük sağladığını düşünüyorum."

"Ancak Ricciardo'nun yarıştığı son iki yıla kıyasla, takım arkadaşını yenmek için uğraşmak zorunda olan Norris için bu farklı bir durum."

"Böyle bir durumla karşılaşmak her zaman rahatsız edicidir ama en azından sonunda bakıp bunun yarış üzerinde hiçbir etkisi olmadığını düşünebilirler."

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