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Formula 1 Haberler

Palmer: "Norris bir kez daha sezonun yıldızlarından oldu

Jolyon Palmer, Lando Norris'in performansından övgüyle bahsetti ve 2022'nin yıldızlarından birisi olduğunu dile getirdi.

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Palmer: "Norris bir kez daha sezonun yıldızlarından oldu
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Lando Norris, 2022 Formula 1 sezonunun öne çıkan isimlerinden birisiydi ve yıl boyunca Mercedes, Red Bull ya da Ferrari pilotları dışında podyuma çıkan tek isim oldu.

Daniel Ricciardo'yu açık şekilde mağlup eden Norris, sezonu yedinci sırada tamamladı ve "geri kalanların en iyisi" oldu.

İngiliz pilot her geçen yıl performansıyla parlamaya devam ederken, ortaya koydukları övgü almaya devam ediyor.

Eski F1 pilotu ve yorumcu Jolyon Palmer, Norris'in bir kez daha kendini gösterdiğine dikkat çekti.

Palmer, "Norris harika bir sezon daha geçirdi ve neredeyse hiç hata yapmayarak, sezonun yıldızlarından birisi oldu."

"Sürücüler şampiyonasında rahat şekilde 'geri kalanların en iyisi' oldu. Ayrıca McLaren'ın takımlar şampiyonasında iyi bir konumda yer alabilmesi adına Alpine ile neredeyse tek başına mücadele etti."

"En iyi takımlarla orta gruptaki diğer takımlar arasındaki fark beklenenden daha büyüktü."

"Umarım bu fark azalır ve gelecek sezon orta grup takımlarına daha fazla fırsat çıkar. Norris bu yıl Imola'da üçüncü oldu ve ilk üç takım dışındaki sürücülerden sadece Norris podyuma çıkabildi."

"Lando'nun uzun vadeli anlaşması var ve gelecek sezon takımı geliştirmeyi umuyor."

"McLaren da ileriye doğru gidebilirse, ilk yarış galibiyetini bekliyorum." dedi.

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