Palmer: "Norris arkalarda mücadele etmemesi gereken bir pilot"

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Henüz lansman döneminden itibaren sezonun pek iyi başlamayacağını kabul eden McLaren, kötü bir test döneminin ardından zorlu bir ilk yarışı geride bıraktı.

Hız açısından beklendiği kadar kötü olmayan ve Lando Norris ile 11. olarak son bölümü kıl payı kaçıran takım, çaylak Oscar Piastri ile ancak 18. olabildi.

Yarışta ise takımı dayanıklılık sorunları bekliyordu; nitekim Piastri henüz 13. turda bir elektronik arızasından ötürü yarış dışı kaldı, Norris ise bir pnömatik sorunu nedeniyle her 10 turda bir pite girmek zorunda kaldı ve yaırşı sonlarda geçirdi.

F1TV'nin yarış sonrası programında McLaren'i değerlendiren Palmer, "McLaren, testlerde düşündüğümüz gibi. Zorlanıyorlar."

"Lando startta ilk 10'a girdi ama hızlanamadı ve geri düştü, sonrasında da tekrarlayan bir dayanıklılık sorunu nedeniyle yarışı bir test seansına döndü."

Oscar Piastri, McLaren MCL60, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"McLaren tempo anlamında da gerideydi. Lando'nun son bölüme bu kadar yaklaşması bence harikaydı ama ikinci bölüme kalabilmesinin tek sebebi turu atan ilk pilot olmasıydı. Aslında iki McLaren de ilk bölümde elenebilirdi."

"Norris pole pozisyonu almış, podyum için savaşmış ve geçen yıl dahi podyum almış bir adam, arkada mücadele etmemesi gereken bir pilot, bu yüzden McLaren'in içinde bulunduğu durumun yanı sıra Lando için biraz üzülüyorum." dedi.

Norris en azından 55 tur yarışa devam etmeyi başarırken mekanikerleri de oldukça fazla pit stop pratiği yaptı; ancak Piastri'nin yarışı sadece 13 tur sürdü ve pistte vakit geçirmeye ihtiyacı olan bir çaylak için bu durum ideal değildi.

Palmer, "Açıkçası Oscar Piastri'nin biraz tur atmaya ihtiyacı vardı, kendisi ve takım için bazı veriler elde etmesi gerekiyordu, ancak dayanıklılık sorunu yaşadı."

"McLaren'in başı dertte. Bence Bakü'yü dört gözle bekliyorlar, çünkü hız açısından bir iyileştirme paketi getirebilirler."