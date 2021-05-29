Palmer, Mercedes'in Hamilton'a uyguladığı strateji karşısında hayrete düşmüş

Sıralama turlarında iyi bir tur çıkaramamasının ardından seansı 7. sırada bitiren Hamilton, Charles Leclerc'in yarışa katılamayacak olmasıyla, 2021 Monako Grand Prix'sine 6. sıradan başladı.

Ancak Mercedes'in İngiliz pilotu pite beklenenden erken çağırması nedeniyle, Hamilton'un yarışı çok da iyi gitmedi ve yarışta Vettel ile Perez, Hamilton'un önüne geçti.

Yedi kez dünya şampiyonu, takım radyosundan öfkeyle konuşmuştu ve Palmer da Alman takımın verdiği bu kararı ''şaşırtıcı'' bulduğunu açıkladı.

Chequered Flag podcastinde konuşan Palmer şunları söyledi: ''Red Bull, Mercedes'e ne yapmaları gerektiğini gösterdi. Bu, belki de Red Bull'un Mercedes'i uyarma şeklidir.''

''Mercedes geçtiğimiz yarışta çok iyi bir strateji göstermişti ancak bu sefer Red Bull, iyi stratejiyi Perez'le birlikte başardı. Çok önemli puanlar aldılar ve şu anda Takımlar Şampiyonası'nı lider götürüyorlar.''

''Ancak Mercedes'in, Hamilton'u erken pite çağırmak şaşırtıcı bir karardı ve hatta Lewis yarışta radyondan 'biz bunu neden yapıyoruz?' diye sordu bile.''

''Onlar pit stopa geç girmek için plan yapmıştı ve Lewis de o plana göre sürüyordu sonra birden pit yapmaya karar verdiler. Takımınıza güvenmek zorundasınız ve bu kötü bir karardı.''

Valtteri Bottas'ın yarışta ikinci giderken, pite girip lastiğiyle sorun yaşadıktan sonra yarıştan çekilmesiyle birlikte, Mercedes için iyi bir yarış günü geçmedi.

Palmer, Hamilton'un Gasly'nin arkasında kalmasıyla ilgili de yorum yaptı.

''AlphaTauri'deki Pierre Gasly'nin önüne geçemedi.''

"Yedinci sıradan başladı ve bu Leclerc yarışa başlayamayınca altıncı sıra haline dönüştü, peki onun nereye yükseleceğini düşünüyorduk? Doğrusu onun geri dönmeyi başaracağını biliyorsunuz. Çünkü pek çok kez geriye düştü ve her seferinde dönmeyi başardı."

''Ancak bu sefer başaramadı, bu yüzden de Mercedes için gerçekten kötü bir gündü.''

''Bir AlphaTauri'nin, bir Aston Martin'in, bir McLaren, bir Ferrari ve iki Red Bull'un arkasında bitirdi. Ayrıca Perez onun iki sıra arkasında başlamıştı!''