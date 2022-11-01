Palmer: "Mercedes strateji anlamında daha cesur olmalı"

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Çok iyi bir Cumartesi günü geçiren ve mücadeleye Russell ile iki, Hamilton ile üçüncü sıradan başlayan Mercedes, ilk turların ardından Hamilton ile galibiyet mücadelesi verebilecek gibi duruyordu.

Ancak takım orta hamur tercih etmesine rağmen ilk bölümü uzatmadı ve erkenden pite girerek sert hamura geçti. Sert hamurun orta hamura göre fark yaratamaması ve yumuşak hamurun en doğru tercih olduğunun anlaşılması ise Hamilton'ın galibiyet şansını suya düşürdü.

Eski F1 pilotu Palmer'a göre Mercedes son iki yarışta zafer hasretini sonlandırmak için strateji kararlarını gözden geçirmek zorunda.

BBC'nin Chequered Flag podcast'ine konuşan Palmer, "Yarışın ardından fark olması gerekenden fazlaydı çünkü Mercedes maksimumu almayı başaramadı. Takım bu sezon birçok kez benzer durumlarla karşı karşıya kaldı: çok yakınlar, neredeyse galibiyete ulaşacaklar."

"Örneğin Zandvoort'ta biraz daha cesur olsalardı galibiyete ulaşabilirlerdi, ancak güvenlik aracı periyodunda doğru adımları atamadılar."

"Meksika'da ise özellikle Russell ile ne yapmaya çalıştıklarını gerçekten anlayamadım. Ellerinde diğerlerinden gelen veriler vardı, nitekim Ricciardo yumuşak lastiklerle iyi bir tempo tutturarak tüm takımlara önemli veriler sağladı."

"Açıkçası Hamilton'ın yumuşak lastikleri tercih etmemesi anlaşılabilir. Bunun için pist üstü pozisyonunu feda etmeleri ve Perez'i geçmeleri gerekecekti. Geriye dönüp baktığımda bunun doğru bir karar olduğunu düşünmüyorum ama mantığını görebiliyorsunuz."

"Russell'ın stratejisi ise kesinlikle yanlıştı. Yarışın kalanını hiçbir şey yapamadan geçirmek zorunda kaldı, bu anlamsız." dedi.

George Russell, Mercedes W13 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images