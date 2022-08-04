Palmer: "Mercedes sezonun ilk zaferine doğru ilerliyor"

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2022 sezonuna yavaş bir başlangıç yapan Mercedes, sezon ilerledikçe ciddi anlamda hızlandı ve yaz arasından önceki son yarışta George Russell ile sezonun ilk pole pozisyonunu elde etti -bu aynı zamanda Russell'ın da ilk pole pozisyonuydu.

Bunun yanı sıra rakiplerinin yaşadığı sorunlardan da iyi faydalanan Mercedes 11 kez de podyuma çıktı, bu da takımın şampiyonluk mücadelesinden tam anlamıyla kopmaması anlamına gelmekte -takımlar şampiyonasında ikinci Ferrari ile fark sadece 30 puan!

Tüm bunların ışığında Mercedes'e umutla bakan Palmer, sezonun ilk zaferinin sadece an meselesi olduğunu düşünüyor.

Formula1.com'daki köşesinde gündemi yorumlayan Palmer, "13 yarışın ardından gittiği yol en net şekilde görünen takım Mercedes."

"Sezonun ilk zaferine doğru ilerlediklerinden hiç şüphem yok, önümüzdeki birkaç yarış içinde bu konuma geleceklerini düşünüyorum."

"Mercedes'in sahip olduğu diğer bir avantaj ise hatalı stratejileri sayesinde potansiyellerini en üst düzeye çıkaramayan Ferrari."

"Şampiyonada Leclerc ve Mercedes pilotları arasındaki fark daralmaya devam ediyor, takımlar şampiyonasındaki ikincilik mücadelesi de Mercedes'in kurşun geçirmez dayanıklılığı ve üstün stratejiler sayesinde kızışıyor."

Lewis Hamilton, Mercedes W13, Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Mercedes'in Macaristan GP'si antrenman seanslarında deney yaptıktan sonra Cumartesi ve Pazar günleri daha hızlı görünmesine de övgüde bulunan Palmer "Teorik olarak bu, Mercedes'in harika şeyler beklemediği bir yarıştı ve serbest antrenmandan sonra kesinlikle hasarı azaltma moduna geçeceklermiş gibi duruyorlardı."

"Genelde Cuma günü boyunca takımların ne kadar performans sakladığını bilemezsiniz, ancak Russell bunu 'sezonun en zorlu Cumalarından biri' olarak nitelendirdi."

"Pistin tümsekli ve düşük hızlı yapısı göz önüne alındığında bu pek de şaşırtıcı olmayabilirdi."

"3. antrenmanların yağmurlu geçtiğini de düşünürsek, takımın gidişatı tersine çevirmesi ve sıralama turları için uygun bir çalışma aralığı bulmuş olması inanılmaz." dedi.