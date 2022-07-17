Palmer: "Mercedes, Fransa'da zafer mücadelesi verebilir"

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Mercedes'in dalgalanma sorunundan yoğun olarak etkilendiği Monako-Azerbaycan-Kanada üçlüsünün geride kalmasının ve F1'in "geleneksel" pistlere geri dönmesinin ardından Hamilton, takımın önemli güncellemeler getirdiği Britanya GP'sinde oldukça güçlü bir tempo tutturdu ve bu sezon ilk kez galibiyet mücadelesi verdi.

Takım patronu Toto Wolff, takımın önde gelen Red Bull ve Ferrari'ye kıyasla hala "0.2-0.3 saniye daha yavaş" kaldıklarını düşünüyor, ancak Hamilton son üç yarıştır podyuma çıkıyor, George Russell ise istikrarlı formunu sürdürmekte.

F1 gelecek hafta Fransa'da olacak. Paul Ricard'ın pürüzsüz yüzeyini de hesaba katan Palmer, Mercedes'in şeytanın bacağını kırabileceğine ve galibiyete uzanabileceğine inanıyor.

F1.com'daki köşesinde Palmer, "Silverstone'da geleneksel pistlere geri döndük ve Mercedes, getirdiği güncellemelerin ardından yeniden galibiyet mücadelesi verdi, ancak şu da bir gerçek ki, Max Verstappen, Sergio Perez ve Charles Leclerc'i engelleyen araç hasarları bu durumda büyük rol oynadı."

"Avusturya'da ise takımın Britanya'daki kadar güçlü olması beklenmiyordu, başlangıçta öyle de oldu, ancak bu büyük ölçüde Hamilton ve Russell'ın sıralama turlarında yaptığı nadir sürücü hatalarından kaynaklanıyordu."

"Bu nedenle, Mercedes'in gerçek hızı için Hamilton'ın yarış hızına bakmak daha iyi bir sonuç verecektir, temiz havada tempo olarak Leclerc ile benzer zamanları tutturmayı başardı. Bu da pitlerde birçok aracın önüne geçmesini sağladı."

"Bir sonraki yarış Fransa'da. Le Castellet, ağırlıklı olarak orta ve yüksek hızlı virajlardan oluşan, en pürüzsüz pistlerden biri. Mercedes geçmişte burada iyiydi ve bu sezona bakıldığında galibiyet için en büyük şansları gibi duruyor." ifadelerini kullandı.

Lewis Hamilton, Mercedes W13 Fotoğraf: Alessio Morgese

W13 özellikle yarış temposunda çok daha güçlü bir araç, ancak Palmer, takımın sıralama turlarında Red Bull-Ferrari ikilisine yaklaşamadığını ve ilk iki takımın kendi aralarında pole pozisyonu mücadelesi verdiğine dikkat çekti.

Palmer, "Mercedes yarışlarda sıralama turlarına göre çok daha iyi performans gösteriyor. Fransa'da kazanmayı umuyorlarsa, tek turda daha hızlı olmak zorundalar, ancak bu şekilde Pazar günü iyi bir start alabilecek bir konumda olabilirler."

"Ön grupla mücadele edebilmek için yarış temposu oldukça önemli, ancak -şu anda olduğu gibi- pist üstü pozisyonundan feragat edilen bir zafer mücadelesi her zaman zor olacaktır -son birkaç yarıştır başlarını en çok ağrıtan şey bu. dedi.