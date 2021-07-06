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Palmer: “Mercedes, Avusturya’da beyaz bayrak çekti”

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Eski F1 pilotu Jolyon Palmer, Mercedes’in Valtteri Bottas’a takım arkadaşı Lewis Hamilton’ı korumak yerine onu geçmesine izni vermesinin ardından, takımın pilotlar şampiyonasında beyaz bayrak gösterdiğini düşünüyor.

Palmer: “Mercedes, Avusturya’da beyaz bayrak çekti”

Hamilton, Red Bull Ring’deki ikinci yarışta pek keyifli bir yarış geçirmedi. Mercedes pilotu, Lando Norris’i ilk bölümün büyük bir kısmında geçmeyi başaramadı ve bu sırada, yarışı lider götüren Max Verstappen’e karşı çok fazla zaman kaybetti.

7 kez dünya şampiyonu , sonunda McLaren pilotunu geçmeyi başarsa da W12’si 10. virajdaki kerblerden hasar aldı ve Verstappen’i yakalamak için yeterli hıza sahip değildi.

Hamilton’ın aracının o kadar çok hasarı vardı ki Mercedes, Bottas’a takım arkadaşını geçmesi için izin verdi.

Bu, Hamilton’ın Norris atak yaptığında eli kolu bağlı kalmasına neden oldu ve son podyum pozisyonunu böylece elinden kaçırmış oldu.

Palmer, Mercedes’in o gün aldığı karara çok şaşırdı ve takımın, pilotlar şampiyonasında şimdiden pes etmeye başladığını hissettiğini söyledi.

Verstappen arka arkaya üçüncü zaferini kazanırken, pilotlar şampiyonasındaki puan farkını 32’ye çıkardı.

BBC Radio 5 Live’da verdiği demeçte Palmer, “Bu, Mercedes tarafından pilotlar şampiyonasında beyaz bayrak çıkarılması gibiydi.”

“Elbette şu anda takımlar şampiyonasına odaklanıyorlar, takım radyosu üzerinden Sergio Perez’in onları geçmesine izin vermemeleri gerektiğini söylediler.”

“Fakat, bence Formula 1’de asıl önemli olan şey pilotlar şampiyonasını kazanmak.”

“Mercedes’in potansiyelinin tamamını kullanmadığını hissettim.”

“Valtteri Bottas’ın Lewis Hamilton’a karşı yarışmasına izin vermek bir şey ama Hamilton’a Bottas’a yer vermesini söylemek bambaşka bir şey.”

“En son ne zaman bir şampiyonluk adayı, sezonun ortasında ikinci pilot konumundaki takım arkadaşına yol verdi? Ben  böyle bir şey hiç görmedim.” dedi.

Bunun aksine Red Bull, Verstappen’in şampiyonluk kampanyası için her şeyi doğru şekilde yaptı.

Palmer, “Red Bull- özellikle bu pistte- en hızlı araca sahipti ve araçtan en iyisini çıkardılar.”

“Bu, fırsatınız olduğunda her şeyi bir araya getirebilmekle ilgili ve bunu, Max Verstappen ile en iyi şekilde yaptılar.”

“Burada ilk iki sıraya yerleşmeleri gerekirdi ancak Sergio Perez, sadece 6. olabildi ama pilotlar şampiyonasında Verstappen’i 3 galibiyetle birlikte çok güçlü bir konuma getirdiler.” diye ekledi.

Race winner Max Verstappen, Red Bull Racing

Race winner Max Verstappen, Red Bull Racing
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Fotoğraf: Alessio Morgese

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