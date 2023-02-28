Palmer: "McLaren, 'temel sorunu' nedeniyle orta grupta mücadele edemeyecek"

Haberi dinle

İngiliz ekibinin hedefleri; Takımlar Şampiyonası'nda dördüncülüğü almak, Red Bull, Ferrari ve Mercedes ile aralarındaki farkı kapatmaya başlamak ve Lando Norris'i gelecekte yarış kazanma potansiyelleri konusunda ikna etmekti.

Ancak yeni takım patronu Andrea Stella, 2023 aracının lansmanında 'tamamen mutlu olmadıklarını' itiraf etti.

Sakhir pistindeki testler ise karamsarlıklarını hemen doğruladı. McLaren üç gün boyunca diğer tüm takımlardan daha az tur attı ve garajda lastiklerin yanındaki kanatçıklar sebebiyle istediklerinden daha fazla zaman harcadı.

Eski Renault pilotu Palmer, Formula1.com'a yaptığı açıklamada McLaren'in testiyle ilgili olarak "Muhtemelen onlar için en zorlu haftaydı. Ve yine zorlu bir sezon öncesi geçirdiler." dedi.

"Geçen yıl bu zamanlar frenlerle ilgili sorunlar nedeniyle tur atamıyorlardı, bu sefer sorunlara neden olan şey, lastiklerin yanındaki kanatçıklar."

"Ağırlık tasarrufu takımlar için hâlâ büyük bir gelişim alanı. McLaren, araçlarındaki 'temel bir sorunla' geldi ve bu da koşularının çoğunu raydan çıkardı."

Lando Norris, McLaren MCL60 Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

"Tüm takımlar arasında en az tur atan takım oldular, bu da temiz bir başlangıç yapamayan çaylak Oscar Piastri için iyi olmadı."

"Başlangıçta orta grupta yer almak için yeterli güçleri var mı? Çok umutsuzlar."

"Planladıkları geliştirmeler var ama bu zor. Araç pistte yeterince dengeli görünüyordu ama bence yere basma kuvveti ve temel hız konusunda eksikler, yılın başında arayı kapatmaya çalışan bir takım olduklarına şüphe yok."

2013-2018 yılları arasındaki kısır bir dönemin ardından, ikonik Woking takımı 2019'da Takımlar Şampiyonası'nda dördüncülük elde ederek toparlandı ve bir sonraki yıl üçüncü oldu.

Ancak McLaren geçen yıl Norris'in sadece bir kez podyum elde etmesiyle geri adım atmış gibi görünürken, Daniel Ricciardo ile iki yıldır verdiği mücadeleden vazgeçmek zorunda kaldı ve yerine 2021 F2 şampiyonu Piastri'yi getirdi.