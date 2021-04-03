Palmer: ‘’Max’ın ceza alacağı belliydi’'

Bahreyn’deki sezon açılış yarışında, Hamilton ve Verstappen, çekişmeli mücadeleleri sayesinde 2021 sezonunun nasıl geçeceğiyle ilgili bir ön gösterim izlettiler.

53 ve 56. turlar arasında, daha yeni lastiklere sahip olan Verstappen, Hamilton’u avladı gibi duruyordu ancak Hollandalı pilotun dördüncü virajda pist sınırları dışına çıkmasıyla, Hamilton tekrar öne geçti. Verstappen aralarındaki farkı tekrar kapatamadı ve Lewis Hamilton 2015’ten beri ilk kez bir sezon açılış yarışını kazanmış oldu.

Twitch’teki yayınında yarışın önemli yerlerini tekrar izleyen Norris, Verstappen'in önden kayma yaşayıp, pist dışına çıkıncaya kadar geçişi yasal olarak gerçekleştirdiğini söylemişti.

Ancak, F1 TV’de kendi analiz programı olan Palmer, bu olayı farklı açıdan inceledi.

F1 TV’de konuşan Palmer, ‘’Max dördüncü virajda her şey kontrol altındayken dönüyor ve Hamilton’la arasında iyi bir genişlik bırakıyor.’’

‘’Bu önündekini geçmek için çok iyi bir başlangıç ve Max viraja girerken gerçekten önde. DRS ona dördüncü viraja girerken yardımcı olmuş.’’

‘’Max önde, Lewis’e iç tarafta bir boşluk bırakıyor ve Hamilton da, liderliği korumaya çalışmak için biraz fazla hızlı giriyor.’’

‘’Dördüncü virajın çıkışında, Red Bull aracının yörüngesi iyi görünüyor ve Max bu noktada tamamen öndeydi. Geçişi yaptı ancak virajın sonuna kadar gidemedi.’’

‘’Sonrasında, çok büyük bir arkadan kayma yaşadı ve pist dışına çıktı, birden dört tekerleği de pist sınırlarının dışarısındaydı.’’

‘’Bu virajda geçişi yaptı, evet biraz öndeydi. Teknik olarak zorla pistten atılmamış çünkü zaten biraz öndeymiş.’’

‘’Ancak, dört tekerleği de pist sınırları dışına çıkmadan, bu geçişi tamamlayamadı. Muhtemelen, hızı viraja taşıdı ve bu da onun çok geniş dönmesine neden oldu. Bu, zaten ilk başta neden önde olduğunu da açıklıyor.’’

‘’Bu karar, baştan beri belliydi. Üzerine söylenecek çok bir şey yok.’’

‘’Verilen kararları gördüm. Buradaki fark Michael Masi'nin dördüncü virajdaki pist limitlerini oldukça netleştirmesiydi. Bu karmaşık bir karardı ancak Masi'nin en başından beri söylediği tek şey, kalıcı bir avantaj elde eden kişinin bunu elinde tutamayacağıydı."

"Kalıcı bir avantajdan kastettiği şey de birinin geçişi pist dışından yapmasıydı."

‘’Masi hemen Red Bull’un radyosuna bağlandı ve Max’ın, Lewis’e yol vermesini söyledi.’’ dedi.