Palmer: “Macaristan GP’de Leclerc’in en iyi halini görebiliriz”

Sezona iistikrarlı performansıyla iyi bir başlangıç yapan Charles Leclerc, ilerleyen yarışlarda takım arkadaşı Lewis Hamilton’ın temposuna ayak uydurmakta zorlandı. Hamilton, Barselona'da Ferrari ile ilk galibiyetini kazandı ve genel sıralamada da Leclerc’in 46 puan önünde yer alıyor.

Özellikle sıralama turlarında kritik hatalar yapan Leclerc’in durumunu F1.com'daki yazısında değerlendiren Jolyon Palmer, Monakolu pilotun kariyerinin en büyük sınavlarından birini verdiğini vurguladı: "Charles özel bir yetenek. Alt serilerden beri bir aracın içinde, tamamen hislerine ve içgüdülerine dayanarak inanılmaz şeyler yaptığına şahit oldum.”

“Ancak bu gösterişli tarzı, nadir de olsa her zaman hataları beraberinde getirdi. Şu anda kariyerinin en zor kısmını yaşıyor gibi görünüyor. Aracı kapasitesinin ötesinde zorlama hatasına biraz fazla sık düşmeye başladı.”

Charles Leclerc, Ferrari Fotoğraf: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

“Üstelik bu kez garajın diğer tarafında, şampiyonluk mücadelelerinin nasıl yönetileceğini çok iyi bilen, her sonuçtan maksimumu alan ve üzerindeki baskıyı katlayan bir adam var. Bu durum Charles’ın yaşadığı zorlukları daha da görünür kılıyor."

Palmer, Leclerc'in yaşadığı bu form düşüklüğünün SF-26'nın teknik özelliklerinden kaynaklandığını ve Hamilton'ın bu duruma daha iyi uyum sağladığını ekledi: "Leclerc her zaman limitleri zorlayarak sürer ancak bu yılki Ferrari ani tepkiler veren, arka dengesi biraz kararsız bir araç.”

“Aracın en güçlü yönü, ön kısımdaki yol tutuşunun güçlü olması gibi görünüyor. Normalde bu durumun Lewis'ten ziyade Charles'ın işine yarayacağını söylerdim ancak onun doğal agresif sürüş tarzı, aracı bu tarz ani ve sert tepkiler vermeye Lewis'in sakin tarzından daha fazla zorluyor. Yani Lewis'in stili araca daha iyi uyuyor."

Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari Fotoğraf: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

İngiliz yorumcu, her şeye rağmen Leclerc'in bu durumu atlatacağına inandığını belirterek, "Kısa sürede Charles'ın en iyi halini göreceğimizden şüphem yok. Şu an için sadece başını öne eğmeli, özgüvenini geri kazanmak için hata yapmamaya odaklanmalı. Avusturya Ferrari için zordu, Silverstone da uzun düzlükleriyle pek kolay olmayabilir.”

“Ancak Leclerc yeniden form yakalayabilirse, Macaristan GP’de en iyi halini görebiliriz. Ne de olsa geçen yıl orada pol pozisyonunu almıştı ve bu yıl Ferrari’nin aracı çok daha güçlü." ifadelerini kullandı.