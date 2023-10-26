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Palmer: "Hamilton'ın yerinde olsaydım, iyi start alamadığım için hayal kırıklığına uğrardım"

Lewis Hamilton'ın startta yerini kaybetmesi, ABD Grand Prix'sini kazanamamasına katkıda bulunan bir faktör olarak vurgulandı.

Zeynep Taş
Editör Zeynep Taş
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Lando Norris, McLaren MCL60, Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, Carlos Sainz, Ferrari SF-23, Esteban Ocon, Alpine A523, Pierre Gasly, Alpine A523, startta

Britanyalı pilot, COTA'da Pazar günkü yarışa üçüncü sıradan başladı, ancak startta Ferrari'den Carlos Sainz'e bir pozisyon kaybetti ve yerini ancak dördüncü turda geri alması Hamilton'a zaman kaybettirdi.

Hamilton, yarışı Max Verstappen'in 2.2 saniye gerisinde ikinci olarak tamamladı. Ancak elde ettiği bu sonuç, yarış sonrasında diskalifiye olması sebebiyle önemsiz hale geldi.

Mercedes, Verstappen'in ilk pitinin ardından Hamilton'ı dört tur daha pistte tutmayı tercih etti.

Bu karar ve Hamilton'ın starttaki pozisyon kaybı, BBC'nin Chequered Flag podcast'inde Verstappen'in galibiyetinin nedenleri olarak vurgulandı.

Alice Powell, "Burada oturup kararları eleştirmek bizim için kolay."

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"Mercedes'in Hamilton'ı pistte tutmasıyla hata yapmış olabileceğini söylüyorduk."

"Ama ellerinde bizden çok daha fazla veri var. Evet, belki Mercedes Hamilton'ı biraz daha erken oyuna sokabilirdi. Ancak Hamilton da iyi bir start alamadı ve bir süre Sainz'in arkasında kaldı. Bu yüzden doğru mu yanlış mı yaptıklarını söylemek zor. Eğer onu daha erken pite alsalardı, muhtemelen Verstappen'i yakalamak için daha fazla turu olurdu ve fark bu kadar büyük olmazdı." dedi.

George Russell'ın da ilk turda üç sıra kaybetmesine değinen Powell, Russell'dan her iki aracın da neden pozisyon kaybettiğini açıklayabilecek bir telsiz mesajı duyduğunu söyledi.

Powell, "Russell telsizden geldi ve Mercedes'in 'sihirli düğmesinde' bir sorun olduğunu söyledi." 

"Yani belki sadece Russell'ın aracında değil, belki Hamilton'ın aracında da ufak bir sorun vardı. Ama çok ince marjlar var, hafta sonu boyunca kalkış antrenmanı yapıyorlar, böyle bir prosedürleri var."

Sir Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, pitstop için pit alanında

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Sir Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, pitstop için pit alanında

"Ancak beş kırmızı ışık söndüğünde, ufak bir hata yaparsanız - debriyajı istediğiniz gibi bırakmazsanız ve yanınızdaki insanlar oldukça iyi bir start alırsa, bu sizin sıralamada aşağıya kaymanıza neden olabilir." dedi.

Eski Renault F1 pilotu Jolyon Palmer, ABD Grand Prix'sinin Hamilton'ın bu yılki en iyi kazanma şansı olduğunu dile getirdi.

Palmer, "Hamilton'ın kesinlikle şansı vardı."

"Startta pozisyon kaybetmesi ona biraz yarış zamanına mal oldu. Ancak stratejiye baktığınızda, Red Bull'un her şeyi başardığını düşünüyorum."

"Sonunda, iki pit stop stratejisi en iyisiydi ve bunu erken uyguladılar. Kritik kısım buydu."

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"Yarışa baktığınızda, Hamilton ve Verstappen arasında çok büyük bir tempo farkı yoktu. Yine de Verstappen ilk pitte Hamilton'ı geçti. Bunun sebebi Mercedes'in kararsızlığıydı. Bir ya da iki pit stop arasında kararsız kaldılar."

"Yine de sonunda Mercedes için, biraz geç de olsa iki duruşa geçmek kesinlikle doğru karardı, çünkü Leclerc'in dışarıda kalması daha da fazla kaybetmesine neden oldu."

"Ama Lewis'in yerinde olsaydım, iyi bir start alamadığım için biraz hayal kırıklığına uğrardım. Ama önümüzde hâlâ dört yarış var, yani kazanmak için şansı var." dedi.

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