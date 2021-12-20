Palmer: "Hamilton yenilgiyi bir şampiyon gibi karşıladı"

Mercedes sürücüsü, Abu Dhabi'deki sezon finalinde sekizinci şampiyonluğunu elde etmeye hazır görünüyordu ve yarışın büyük çoğunluğunda, nispeten rahat bir şekilde liderdi ancak son turlarda her şey değişti.

Nicholas Latifi'nin yaptığı kaza bir güvenlik aracını ortaya çıkardı ve bu, Max Verstappen'in yeni lastikler takarak yedi kez dünya şampiyonu ile arasındaki farkı kapatmasına izin verdi.

Buna rağmen önünde tur bindirmesi gereken araçlar vardı ancak Michael Masi, onlara yoldan çekilip turlarını geri almalarını söyleyince görevi daha da kolaylaştı. Böylece Hollandalı pilot, son turda rakibini geçti ve zaferi elde etti.

Masi'nin bu kararı, Mercedes'i kızdırdı ve Toto Wolff telsizden öfkeyle eleştirilerde bulundu. Takım, yarıştan hemen sonra protestolarda bulundu ancak Hamilton'ın yaptığı tek şey, rakibini tebrik etmek ve kendi takımına teşekkür etmek oldu.

Palmer, 36 yaşındaki pilotu, hem yarışı hem de tepkisi için övdü ve bunun bir şampiyona yakışır olduğunu söyledi.

Palmer, "Lewis ile ilgili en sevdiğim şey, yenilgiyi bir şampiyon gibi karşılamış olması."

"Son turda tekerlek tekerleğe geldiler, temas olmadı ve bu bir kez daha Lewis sayesinde oldu. Max aracını 5. virajda içeriye aldığında, bu biraz geç ya da kaza yap gibiydi. Eğer onu o turda geçseydi veya kaza yapsalardı, şampiyon olacağını biliyordu."

"Lewis bir kez daha ona yer vermek zorunda kaldı ve ardından sonraki birkaç dar virajda teker tekere gittiler, temasa çok yakınlardı ama sonuçta ikisi arasında adil bir yarıştı."

"Lewis'i sert lastikleriyle biraz sıkıştırdı."

"Ancak tüm bunları neredeyse kesin bir şampiyonun elinden almak ve kaybetmek..." dedi.

The Safety Car and Lewis Hamilton, Mercedes W12 Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Hamilton'ın dahil olduğu bir şampiyonluk mücadelesi, ilk defa son turda sonlanmıyor. Hamilton, 2008 Brezilya Grand Prix'sinin sonunda Timo Glock'u geçerek ilk şampiyonluğunu elde etmişti.

Palmer, Abu Dhabi'de yaşananların kendisine bunu hatırlattığını ancak İngiliz'in, Felipe Massa'nın o zamanlar olduğundan daha şanssız olduğunu söyledi.

"Gerçekten şanssızdı."

"2008'de Massa inanılmaz bir kaybedendi ve bence Lewis, bu sefer ondan daha da şanssız çünkü bu sadece bir Nicholas Latifi kazası yüzünden oldu."