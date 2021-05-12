Palmer: “Hamilton, her stratejistin hayali”

Max Verstappen, İspanya Grand Prix'sinin startında şampiyonadaki rakibi Hamilton'dan liderliği aldı ancak bu pozisyonunu korumayı başaramadı.

Hamilton, yarışın ilk bölümünde Verstappen'den daha uzun süre pistte kaldı ve böylece yarışta daha sonrası için lastik ömrü açısından bir avantaj yakaladı. Ancak Hamilton tekrar Verstappen'e çok yaklaşmışken Mercedes, pilotu pite çağırarak orta lastiklere geçmeyi seçtiler.

Bu, çok daha yeni lastiklerle beraber Hamilton'ın arayı kapatmasını sağladı ve Verstappen'in eli kolu bağlı şekilde pozisyonunu savunmaya çalışacağı anlamına geliyordu. Sonunda yedi kez dünya şampiyonu rahat bir zafer elde etti.

Palmer, Red Bull'un uyguladığı stratejiyi eleştirmedi, bunun yerine sadece Hamilton'un Mercedes W12'nin direksiyonuna harikalar yaratabildiğini gösterdiğini söyledi.

Palmer Chequered Flag podcastinde, "Verstappen bir set yumuşak lastiğe sahipti, bu yüzden belki de yarışın sonuna kadar gidebilirdi ama bu strateji biraz ilginçti çünkü eğer bir stratejistseniz, Hamilton'ın aracınızın direksiyonunda olmasını isterdiniz."

“Bunu düşünmeye bile gerek yok, o yedi kez dünya şampiyonu ama ona ne verirlerse versinler, hemen hemen yine aynı şeyi başarır."

“Çoğu zaman, Hamilton ve Bottas arasında bir ayrım olduğunda, her zaman daha iyi bir strateji alan Hamilton gibi görünüyor ancak Hamilton'a Bottas'ın stratejisini uygularsanız, yine de önde olacaktır."

"Yarış Hamilton ve Bottas karşılaşması değildi, Hamilton ve Verstappen karşılaşmasıydı ve bunda Red Bull'un stratejisini suçlamak zor."

“Sert savunma yapıyorlardı, bence mükemmel anlarda pite girdiler, bir tane yavaş pit stop yaptılar ki bunun onlara galibiyete mal olacağını düşünmüştüm ama temelde yapabilecekleri her şeyi yaptılar, sadece yeterli hıza sahip değillerdi."

“Mercedes uzun süre pistte kaldı ki, ilk etapta Mercedes için bariz strateji buydu ve o [Hamilton] 4 turluk bir lastik avantajına sahipti ki bu yarışın sonuna kadar gitmek için pek yeterli gözükmüyordu.”

“Ancak Mercedes'in lastikleri korumakta Red Bull'dan biraz daha iyi olduğunu biliyoruz. İki pit stop yaptılar ve Hamilton için büyük lastik avantajını sağlayan ikinci pit stoptu."

"Red Bull'un onları geride tutma şansı yoktu çünkü hemen işleri bitecekti ve bu, durumu önceden tahmin edebildiğimiz bir sonuç haline getirdi."

“Pit duvarlarındaki stratejistler kesinlikle dahice davrandı. Mercedes için gerçekten güçlü bir yarıştı, Red Bull açısında da güçlü bir yarıştı ama sadece Mercedes direksiyonda Hamilton ile daha güçlü bir pakete ve daha hızlı bir araca sahipti.” dedi.