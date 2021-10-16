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Palmer: “Hamilton, bu sene ilk kez favori haline geldi”

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Eski F1 sürücüsü ve analist Jolyon Palmer, Mercedes’in gelişimiyle beraber Lewis Hamilton’ın bu sezon ilk defa favori haline geldiğini söyledi.

Palmer: “Hamilton, bu sene ilk kez favori haline geldi”

Hamilton, motor değiştirdiği için ceza alıp 11. sıradan başladığı Türkiye Grand Prix’sinin ardından şampiyonada Max Verstappen’in altı puan gerisine düştü.

Ancak takım arkadaşı Valtteri Bottas’ın İstanbul Park’ta gösterdiği performans ve Mercedes ile Red Bull arasındaki hız farkı, Palmer’ın 2021 şampiyonluğu için favorinin artık Hamilton olduğunu düşündürüyor.

Türkiye GP sonrasında konuşan Palmer, “Bu yarıştan sonra, favorinin artık Lewis olduğunu düşünmeye başladım.”

“Verstappen’in aslında yarıştan memnun kalmadığını düşünüyorum. Evet, ikinci oldu, şampiyona liderliğini aldı ancak Bottas’a yetişemedi. Hamilton yarışa pole pozisyonundan başlasaydı, bence rahatça kazanırdı.”

“Lewis grid cezası aldı ve birkaç puan kaybetti. Yarışta olağanüstü şeyler olmadığı sürece bu puanları zaten kaybedecekti, ki kaybetti.”

“Ancak Red Bull için endişeliyim, çünkü en son ne zaman çok güçlü bir performans sergilediklerini hatırlamıyorum.” dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes W12

Lewis Hamilton, Mercedes W12

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Önümüzdeki bazı yarışlarda Red Bull’un güçlü olması beklense de, Palmer yılın geri kalanında Mercedes’in genel olarak üstün olacağını düşünüyor.

“Amerika, Meksika ve Brezilya’nın Red Bull için iyi olacağını düşünüyorum, ancak açıkçası Orta Doğru’daki son üç yarışın Mercedes’e uyacağını düşünüyorum.”

“Türkiye’de kimin güçlü olacağını kimse bilmiyordu. Ancak Mercedes daha güçlü oldu.”

“Yarış boyunca ilk iki sırada gitmelerine rağmen Bottas, Verstappen tarafından hiç baskı görmedi ve yarışı 15 saniye farkla kazandı.”

“Bu, Mercedes’in güçlü olduğunu ve şampiyonada geride olsa bile Hamilton’ın rahat şekilde daha güçlü olduğunu gösterdi.”

“Orta Doğu’daki yarışlarda baskı uygulayabilecek ve gücünü gösterebilecek. Verstappen ise önümüzdeki yarışlarda uçmak zorunda.”

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