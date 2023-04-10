Palmer: "Hakemler Sainz konusunda yapmaları gerekeni yaptı"

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Olaylı yarıştaki ikinci kırmızı bayrağın ardından yeniden startta Sainz, Aston Martin'den Fernando Alonso'ya temas etti ve spin atmasına sebep oldu.

Aynı anda meydana gelen diğer birkaç olay nedeniyle tekrar kırmızı bayrak çıkarıldı ve sıralama, yarıştan çekilen araçlar hariç, yeniden start kaosundan önceki haline geri döndü.

Ancak Sainz yine de olay nedeniyle beş saniyelik bir zaman cezası aldı ve yarışın Güvenlik Aracı'nın arkasında bitmesiyle puan alamadı.

Ferrari pilotu yarıştan sonra bunun 'hayatında gördüğü en adaletsiz ceza' olduğunu söylerken, Alonso bile cezanın ağır olduğunu kabul etti.

Ancak Palmer, FIA'nın kazanın meydana geldiği gerçeğini görmezden gelemeyeceğini söylüyor.

Formula1.com'daki köşesinde Palmer, "Carlos'un hayal kırıklığını ve üzüntüsünü anlayabiliyorum çünkü yarışın Güvenlik Aracı ile bitmesi, beş saniyelik cezasının onu dördüncülükten puan dışına itmesi anlamına geliyordu."

"Bu açıdan bakıldığında, beş saniyenin aslında hakemlerin elindeki en hafif cezalardan biri olması gerekirken, bu çok ağır bir ceza oldu."

"Ancak Sainz ilk viraja çok derin girdi ve Pierre Gasly'nin Alpine'i dışarıdayken frenlerde cüretkâr davrandı."

Carlos Sainz, Ferrari Fotoğraf: Ferrari

"Sainz'ın vatandaşı Fernando Alonso'ya temas etmesi, Gasly'nin ise pist dışına taşarak kendi takım arkadaşına temas etmesi ve her iki Alpine pilotunun da yarışını sonlandırmasına sebep oldu. Bu her ikisinin de kaybettiği bir oyundu."

"Her ne kadar Alonso üçüncü sırayı almayı başarmış olsa da, bir başka kırmızı bayrakla sonuçlanan tüm bu olayların prosedüre uygun olarak soruşturulduğu gerçeğini görmezden gelemezsiniz." dedi.

Sainz, hakemlerin geçmişte 'ilk tur' olaylarında genellikle daha hoşgörülü davrandıklarını belirtmişti.

Ancak Palmer, özellikle yakın geçmişte F1'de her zaman durumun böyle olmadığını açıkladı.

Palmer sözlerine şöyle devam etti: "Geçmişte zaman zaman, genellikle daha tartışmalı olan çarpışmalar için pilotlara ilk tur olaylarında daha fazla hareket alanı tanınmıştır."

"George Russell'ın geçen yıl Austin'de Sainz'ın spin atmasına sebep olduğu için aynı cezayı almasının da gösterdiği gibi, son birkaç yıldır bu uygulanmadı."

"Carlos için çok yazık oldu çünkü o ana kadar Ferrari ile çok iyi bir sürüş sergilemişti."