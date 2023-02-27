Palmer: "Haas, tarihindeki en iyi pilot kadrosuna sahip"

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Haas, 2022 Takımlar Şampiyonası'nda 8. sırayı elde ettikten sonra, 2023 sezonu için orta grupta daha da ilerlemeye kararlı.

Bugüne kadarki en iyi sonuçlarını 2018'de 5. olarak elde eden Haas, yeniden bu seviyelere ulaşmak için F1 2023'te deneyimin kilit önem taşıdığına karar vererek Mick Schumacher'in yerine, 180'den fazla start alan vatandaşı Hulkenberg'i getirdi.

Hulkenberg 2019'dan bu yana tam zamanlı bir F1 koltuğuna oturmamıştı. En son Aston Martin ile 2022 sezonunun ilk iki turunda mücadele etmişti.

Bununla birlikte, Alman pilot üç günlük Bahreyn sezon öncesi testini çok az sorunla atlattı ve görünüşe göre Haas'a son derece iyi uyum sağladı.

Palmer, Haas'ın oldukça sağlam bir pilot kadrosu oluşturduğunu düşünüyor.

Kevin Magnussen, Haas VF-23, practices a pit stop Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Bahreyn testinin üçüncü gününde Sky Sports F1'e verdiği demeçte Palmer, "Bu Haas'ın şimdiye kadarki en iyi pilot kadrosu."

"K-Mag gerçekten de takımın ayrılmaz bir parçası oldu. Hulkenberg'in de büyük ölçüde daha iyi bir seçenek olarak görüldüğünü düşünüyorum, tabi eğer gridden uzakta geçirdiği süreden sonra iyi bir şekilde adapte olabilirse."

"Ve bence bu onların en güçlü kadrosu. Nico yarışmaya aç gibi görünüyor, gerçekten iyi uyum sağladı. Otuzlu yaşlarının ortalarına doğru ilerleyen bir pilot olarak ve hâlâ olması gerekene sahip ve iyi uyum sağlıyor."

"Bence ikisi de harika adamlar ve temelde hızlı pilotlar, bu yüzden birlikte iyi çalışmalılar. Haas'ın aracı da iyi görünüyor ve Hulkenberg'in iyi uyum sağlaması çok cesaret verici, kulağa olumlu bir hava varmış gibi geliyor." dedi.