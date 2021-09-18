Palmer: "Grid cezası Verstappen'i etkilemeyecek"

Red Bull pilotu Max Verstappen, İtalya Grand Prix'sinde pitlerden sonra Lewis Hamilton'la karşı karşıya gelmiş ve ikili ilk iki virajda birbirleriyle kıyasıya çekişmişti.

Verstappen sosis kerbe çıkmasının ardından havalandı ve Hamilton'ın aracının arka kısmına çarptı. Bu temasla da iki pilot birden yarış dışı kaldı.

Olayda iki pilot da birbirini suçladı fakat hakemler, ağırlıklı olarak suçlu tarafın Verstappen olduğuna karar verdiler ve bu yüzden genç sürücüye 3 sıra grid cezası verildi.

Rusya GP, uzun düzlükleriyle birlikte geçişe müsait bir pist ve Verstappen'in yükselmesi fazla uzun sürmeyebilir.

Bununla beraber Palmer, Hollandalı pilotun zaten yeni motora geçeceğine inanıyor ve bu yüzden cezanın bir anlamı olmadığı görüşünde.

Palmer şöyle konuştu: "Verstappen'in Rusya'da, tıpkı Valtteri Bottas'ın İtalya GP'sinde yaptığı gibi yeni bir motor kullanması çok muhtemel. Bu, Verstappen'in gridin gerisinden başlaması gerektiği ve aldığı grid cezasının herhangi bir anlamı olmayacağı anlamına geliyor."

Palmer'a göre, Rusya GP'de Hamilton ve Verstappen arasında yeni bir düello olmayacak.

"Verstappen muhtemelen arkadan başlamak zorunda kalacak ve ikisi bir araya gelmeyecek. Fakat sezonun geri kalanında durum daha da yakın olacak. Her iki sürücü de nasıl pes edeceklerini bilmiyor."

"Monza'da hem Hamilton hem de Verstappen, diğerinin eninde sonunda kendisine yer vereceğini düşünerek biraz saf davrandılar. Bir yarış hakemi olsaydım muhtemelen buna bir yarış olayı derdim ama aynı zamanda hatanın biraz daha Verstappen'de olduğuna inanıyorum."

"Yarış hakemleri bu yüzden de Verstappen'i cezalandırmaya karar verdiler."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, and Lewis Hamilton, Mercedes W12, collide Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images