Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Wolff: "F1 'karmakarışık' fikirlerle 'serbestçe' format değiştiremez"
Formula 1 / Aston Martin Fabrikası Haberler

Palmer: "Grid cezası Verstappen'i etkilemeyecek"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Eski Formula 1 pilotu ve yorumcusu Jolyon Palmer, Max Verstappen'in yeni motora geçeceğine inandığı için Rusya GP'deki grid cezasının kendisini etkilemeyeceği görüşünde.

Palmer: "Grid cezası Verstappen'i etkilemeyecek"

Red Bull pilotu Max Verstappen, İtalya Grand Prix'sinde pitlerden sonra Lewis Hamilton'la karşı karşıya gelmiş ve ikili ilk iki virajda birbirleriyle kıyasıya çekişmişti.

Verstappen sosis kerbe çıkmasının ardından havalandı ve Hamilton'ın aracının arka kısmına çarptı. Bu temasla da iki pilot birden yarış dışı kaldı.

Olayda iki pilot da birbirini suçladı fakat hakemler, ağırlıklı olarak suçlu tarafın Verstappen olduğuna karar verdiler ve bu yüzden genç sürücüye 3 sıra grid cezası verildi.

Rusya GP, uzun düzlükleriyle birlikte geçişe müsait bir pist ve Verstappen'in yükselmesi fazla uzun sürmeyebilir. 

Bununla beraber Palmer, Hollandalı pilotun zaten yeni motora geçeceğine inanıyor ve bu yüzden cezanın bir anlamı olmadığı görüşünde.

Palmer şöyle konuştu: "Verstappen'in Rusya'da, tıpkı Valtteri Bottas'ın İtalya GP'sinde yaptığı gibi yeni bir motor kullanması çok muhtemel. Bu, Verstappen'in gridin gerisinden başlaması gerektiği ve aldığı grid cezasının herhangi bir anlamı olmayacağı anlamına geliyor."

Palmer'a göre, Rusya GP'de Hamilton ve Verstappen arasında yeni bir düello olmayacak.

 "Verstappen muhtemelen arkadan başlamak zorunda kalacak ve ikisi bir araya gelmeyecek. Fakat sezonun geri kalanında durum daha da yakın olacak. Her iki sürücü de nasıl pes edeceklerini bilmiyor."

"Monza'da hem Hamilton hem de Verstappen, diğerinin eninde sonunda kendisine yer vereceğini düşünerek biraz saf davrandılar. Bir yarış hakemi olsaydım muhtemelen buna bir yarış olayı derdim ama aynı zamanda hatanın biraz daha Verstappen'de olduğuna inanıyorum."

"Yarış hakemleri bu yüzden de Verstappen'i cezalandırmaya karar verdiler."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, and Lewis Hamilton, Mercedes W12, collide

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, and Lewis Hamilton, Mercedes W12, collide

Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images

paylaşım
yorumlar
Wolff: "F1 'karmakarışık' fikirlerle 'serbestçe' format değiştiremez"

Önceki haber

Wolff: "F1 'karmakarışık' fikirlerle 'serbestçe' format değiştiremez"
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Mercedes: "Çözmemiz gereken çok sayıda problemimiz var"

2 s
2
Formula 1

Wolff, Hamilton/Rosberg çekişmesinin bir daha yaşanmaması için Russell'ı hazırlayacak

5 s
3
World Superbike

WSBK Barselona: İlk yarışı Redding kazandı, Toprak lider giderken yolda kaldı

3 s
4
Formula 1

Türkiye, 2022 F1 takvimine dahil edilebilir!

8 s
5
Formula 1

FIA: "Verstappen'in Monza'da aldığı ceza, Hamilton'ın Silverstone cezasıyla kıyaslanamaz"

23 s
Son Haberler
Palmer: "Grid cezası Verstappen'i etkilemeyecek"
F1

Palmer: "Grid cezası Verstappen'i etkilemeyecek"

5dk
Wolff: "F1 'karmakarışık' fikirlerle 'serbestçe' format değiştiremez"
F1

Wolff: "F1 'karmakarışık' fikirlerle 'serbestçe' format değiştiremez"

40dk
Russell, Albon konusunda Williams'a "olumlu referans" olmuş
F1

Russell, Albon konusunda Williams'a "olumlu referans" olmuş

1 s
Stroll: "Aston Martin'e yatırım yaptım çünkü kazanmak istiyorum"
F1

Stroll: "Aston Martin'e yatırım yaptım çünkü kazanmak istiyorum"

1 s
Mercedes: "Çözmemiz gereken çok sayıda problemimiz var"
F1

Mercedes: "Çözmemiz gereken çok sayıda problemimiz var"

2 s
Son Videolar
Grand Prix Greats – 2021 İtalya GP'den en iyi fotoğraflar 03:53
Formula 1
7 s

Grand Prix Greats – 2021 İtalya GP'den en iyi fotoğraflar

F1: Monza'da öğrendiğimiz 6 önemli şey 09:33
Formula 1
17 Eyl 2021

F1: Monza'da öğrendiğimiz 6 önemli şey

Mercedes'in 2021 F1 İtalya GP yarış değerlendirmesi 11:28
Formula 1
16 Eyl 2021

Mercedes'in 2021 F1 İtalya GP yarış değerlendirmesi

Will Buxton, F1 İtalya GP'yi değerlendiriyor 02:45
Formula 1
16 Eyl 2021

Will Buxton, F1 İtalya GP'yi değerlendiriyor

F1'de aldıkları galibiyetler arasında en çok süre geçen takımlar 01:08
Formula 1
15 Eyl 2021

F1'de aldıkları galibiyetler arasında en çok süre geçen takımlar

Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Russell, Albon konusunda Williams'a "olumlu referans" olmuş İtalya GP
Formula 1

Russell, Albon konusunda Williams'a "olumlu referans" olmuş

Stroll: "Aston Martin'e yatırım yaptım çünkü kazanmak istiyorum" Aston Martin Fabrikası
Formula 1

Stroll: "Aston Martin'e yatırım yaptım çünkü kazanmak istiyorum"

WSBK Barselona: İlk yarışı Redding kazandı, Toprak lider giderken yolda kaldı Barselona
World Superbike

WSBK Barselona: İlk yarışı Redding kazandı, Toprak lider giderken yolda kaldı

Çok Okunanlar Bugün

Mercedes: "Çözmemiz gereken çok sayıda problemimiz var"
Formula 1 Formula 1

Mercedes: "Çözmemiz gereken çok sayıda problemimiz var"

Wolff, Hamilton/Rosberg çekişmesinin bir daha yaşanmaması için Russell'ı hazırlayacak
Formula 1 Formula 1

Wolff, Hamilton/Rosberg çekişmesinin bir daha yaşanmaması için Russell'ı hazırlayacak

WSBK Barselona: İlk yarışı Redding kazandı, Toprak lider giderken yolda kaldı
World Superbike World Superbike

WSBK Barselona: İlk yarışı Redding kazandı, Toprak lider giderken yolda kaldı

Türkiye, 2022 F1 takvimine dahil edilebilir!
Formula 1 Formula 1

Türkiye, 2022 F1 takvimine dahil edilebilir!

FIA: "Verstappen'in Monza'da aldığı ceza, Hamilton'ın Silverstone cezasıyla kıyaslanamaz"
Formula 1 Formula 1

FIA: "Verstappen'in Monza'da aldığı ceza, Hamilton'ın Silverstone cezasıyla kıyaslanamaz"

Wolff: "F1 'karmakarışık' fikirlerle 'serbestçe' format değiştiremez"
Formula 1 Formula 1

Wolff: "F1 'karmakarışık' fikirlerle 'serbestçe' format değiştiremez"

Coulthard: "Tsunoda çantasını toplayıp eve dönmeli"
Formula 1 Formula 1

Coulthard: "Tsunoda çantasını toplayıp eve dönmeli"

"Hamilton'ı şans değil Halo kurtardı"
Formula 1 Formula 1

"Hamilton'ı şans değil Halo kurtardı"

Son Haberler

Palmer: "Grid cezası Verstappen'i etkilemeyecek"
Formula 1 Formula 1

Palmer: "Grid cezası Verstappen'i etkilemeyecek"

Wolff: "F1 'karmakarışık' fikirlerle 'serbestçe' format değiştiremez"
Formula 1 Formula 1

Wolff: "F1 'karmakarışık' fikirlerle 'serbestçe' format değiştiremez"

Russell, Albon konusunda Williams'a "olumlu referans" olmuş
Formula 1 Formula 1

Russell, Albon konusunda Williams'a "olumlu referans" olmuş

Stroll: "Aston Martin'e yatırım yaptım çünkü kazanmak istiyorum"
Formula 1 Formula 1

Stroll: "Aston Martin'e yatırım yaptım çünkü kazanmak istiyorum"

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.