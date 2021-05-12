Palmer: ''FIA/Wolff diyaloğu, Mazepin'e karşı tepkileri artırabilir''

Yarış hafta sonu boyunca, takım radyoları tüm yayınların çok önemli bir parçası oluyor ve izleyicilerin, pit duvarı ile sürücüler arasındaki bilgi alışverişine şahit olmalarını sağlıyor. Bu, yıllar boyunca, çok kaliteli bir eğlence kaynağı oldu.

Geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen İspanya Grand Prix'sinde de ilk defa gördüğümüz bir takım radyosu grafiği vardı. Bu, Toto Wolff ve FIA arasındaki iletişimi göstermek için hazırlanmış yeni bir grafikti.

Ancak bu grafiğin kullanılma şekli, izleyiciler arasında biraz münakaşaya yol açtı.

Bu grafik boyunca sürdürülen diyalogda, Mercedes takım patronunun, yarış direktörü Micheal Masi'yle, Nikita Mazepin hakkında konuştuklarını gördük ve Wolff, Rus pilotun, Lewis Hamilton'un önüne geçmesinden şikayet ediyordu.

Formula 1'e gelmeden önce bir üne sahip olan Mazepin hakkında konuşan Haas takım patronu Steiner, Rus pilotun 'kötü çocuk olarak görüldüğünü söylemişti.

Steiner, ''Hepimiz Nikita'nın biraz 'kötü çocuk' olarak görüldüğünü biliyoruz, o uzun zamandır 'kötü çocuk' rolünde.''

''Tabii ki Formula 1'de sürekli onunla ilgili yorumlar var çünkü dinlemeyi seviyorsunuz. Yarışçıların birbirleri hakkında söyledikleri güzel ve sevimli şeyleri gösterirlerse, bu, hiç kimsenin ilgisini çekmez." cümlelerini kullanmıştı.

Eski Formula 1 sürücüsü Palmer da, Chequered Flag podcastinde, FIA ile Wolff arasında geçen konuşmayı şöyle sorguladı: ''Bu konuşmanın geçmesi alışılmadık bir olay mı, yoksa bizim bunu duymamız mı alışılmadık? Bu konuşmanın yayınlanması ilginçti.''

''Hayatımda daha önce hiçbir zaman, FIA ile bir takım patronunun yaptığı konuşmanın yayınlandığını duymamıştım ve bu, açıkça görüldüğü üzere özellikle seçilmiş bir konuşmaydı.''

''Mazepin'e karşı olan bir hikayenin varlığını biliyoruz. O en popüler sürücü değil ve çok da iyi ilerlemiyor. Yaşanan diyaloğun yayınlanması, hikayenin biraz daha körüklenmesine neden oldu.''

''Eminim bu konuşma, takım patronları ve yarış direktörü arasında, Grand Prix'deki çeşitli araçlar hakkında yapılıyordur.''