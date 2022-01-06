Palmer: "Ferrrari'nin Sainz'ın rolünü yeniden değerlendirmesi gerekiyor"

Carlos Sainz Jr, 2019 ve 2020 sürücüler şampiyonasını ilk altıda bitirdiği iki etkileyici sezonun ardından bu yıl Charles Leclerc'in Ferrari'deki yeni takım arkadaşı olmuştu.

Pek çok kişi Sainz'ın Leclerc'e ayak uydurmakta zorluk çekmesini bekliyordu fakat İspanyol sürücü, sıralama turlarında geride kalsa bile, sezon ilerledikçe arayı kapattı ve zaman anlamında gridin en yakın ikilisi oldular.

Pilotlar şampiyonasında da Sainz, aldığı dört podyumla beraber şampiyona beşincisi olarak önemli bir başarı yakaladı.

Palmer, Sainz'ın Ferrari kariyerine, Leclerc için "ikinci pilot" rolüyle başladığını ancak ilk yılında gösterdiği performansla durumu eşitlediğini düşünüyor.

Eski Renault F1 sürücüsü Palmer, "Carlos Sainz son üç yıldır şampiyonada ilk altıda yer alıyor."

"Sainz ve Norris'in her ikisinin de bu yıl en gelişmiş sürücüler olarak öne çıkması, en azından bana göre McLaren'da takım arkadaşı oldukları dönemde muhtemelen küçümsendiklerini gösteriyor."

"Carlos'un harika bir adım attığını düşünüyorum. Abu Dhabi'deki podyumu onu, 'geri kalanların en iyisi' yaptı ve herhangi bir seride Charles Leclerc'i takım arkadaşı olarak geride bırakan ilk sürücü oldu."

"Takım değiştiren pek çok sürücü gibi o da yıla yavaş başladı ama iyi bir seviyede bitirdi. Bütün yıl boyunca iyi bir ilerleme kaydetti."

"Ferrari, 2020'nin başlarında onunla anlaşırken Leclerc için harika bir ikinci pilot gibi görünüyordu fakat belki de bu değerlendirmeyi yeniden düşünme vakti geliyor olabilir."

"Bana göre bu yıl, üst seviye bir sürücü olma potansiyelini ortaya koydu." dedi.

Carlos Sainz Jr., Charles Leclerc play chess Fotoğraf: Ferrari