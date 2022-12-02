Palmer, Ferrari'nin eksikliklerinin Red Bull'a avantaj sağladığını düşünüyor

Haberi dinle

2022 sezonuna oldukça hızlı başlayan ve ilk üç yarışın ardından hem pilotlar, hem takımlar şampiyonasında büyük farkla liderliğe oturan Ferrari, sonrasında dayanıklılık sorunları-yanlış stratejiler-pilotaj hataları üçgeninden çıkamadı ve şampiyonluğu kaybetti.

Yine de sezon boyunca sıralama turlarında çok güçlü bir tempo tutturan ve 12 pole alan takım, özellikle Pazar günleri zayıf kalmalarının bedelini ödemiş gibi duruyor.

F1.com'daki köşesinde sezonu yorumlayan Jolyon Palmer, Red Bull'un Ferrari'nin eksikliklerinden faydalanabildiğini söylüyor.

Palmer, "Ferrari en hızlı araca sahip gibi görünüyordu, özellikle sıralama turları Leclerc'in sezonun en hızlı sürücüsü olduğunu gösteriyor."

"Peki en hızlı araca sahip olan Ferrari nasıl daha iyi bir iş çıkaramadı? Birçok nedeni var ama en önemlisi yarış temposuydu."

"Verstappen bu noktada öne çıkıyor, bu yıl yarış temposunda son derece iyiydi. Ferrari ilk turlarda gerçekten güçlü bir tempoyla başladı ama sezon ilerledikçe düşüşe geçti."

"Max ayrıca kaza nedeniyle hiç yarış dışı kalmadı, kendisi dışında hemen hemen her pilot en az bir kez kaza nedeniyle yarış dışı kaldı. RB18 ise ilk üç yarışta birkaç dayanıklılık sorunu yaşadıktan sonra sezonun kalanında sorunsuzdu. Yani Red Bull, en hızlı sıralama aracı olmasa da en hızlı yarış aracıydı."

"Araç faktörünün üstüne Verstappen'in olaylara karışmaması, kendi başına toparlayamayacağı olaylar yaşamaması ve son olarak aracın dayanıklılık sorunu yaşamaması da eklenince karşımıza iyi bir kombinasyon çıkıyor." dedi.

Red Bull'un başarısında birkaç önemli faktör daha vardı. Bunlardan biri, şaşırtıcı olmayan bir şekilde başarılı stratejiler idi.

Palmer, "Red Bull söz konusu strateji olunca ciddi fark yaratabiliyor, birçok galibiyet stratejiye bağlı olarak elde edildi. Ferrari ise bu alanda sık sık kritik hatalar yaptı."

"Monako'da duble yapma şansı vardı, takım galibiyete bile ulaşamadı. Silverstone galibiyeti kelimenin tam anlamıyla Leclerc'in elinden kaçtı."

"Strateji, Ferrari'nin şampiyonluğa çok daha yakın olması gereken bir sezonda açık bir zayıflıktı."

"Red Bull ayrıca pit-stoplarda da oldukça iyiydi. Sergio Perez en hızlı pit-stop ortalamasına sahipti, ancak her iki Red Bull da ilk dörtteydi ve pit-stoplar açısından gerçekten öne çıkan takım onlardı." dedi.