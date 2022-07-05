Palmer: "Ferrari şu anda Leclerc’e yanlış yapıyor’"

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Son bölümdeki güvenlik aracı periyodunun ardından olası bir galibiyeti kaçırmış olan Leclerc, yarışı dördüncü sırada tamamladı.

Yarışın bitimine 15 tur kala güvenlik aracı girdiğinde Ferrari, yarışı ilk iki sırada götürüyordu ve Ferrari yeni set yumuşak lastikler için Carlos Sainz’ı pite çağırdı.

Leclerc yarış yeniden başladığında eski sert lastiklerleydi ve bu durum; yeni yumuşak lastikler için pite gelen Sainz, Perez ve Hamilton'ın onu geçerek podyumdan düşmesini engellemek için güçsüz olduğu anlamına geliyordu.

BBC'nin Checkered Flag isimli podcast’inde Ferrari'nin neden lider değil de ikinci aracı pite aldığı sorulduğunda Palmer, “Bu gerçekten milyon dolarlık bir soru."

"Leclerc bugün Ferrari'nin daha güçlü olan pilotuydu. Carlos Sainz için gerçekten çok mutluyum ama bugün onun en iyi günü değildi. O kadar hızlı değildi. Leclerc, hasarlı bir ön kanatla daha hızlıydı.”

“Bu yarışı kazanmalıydı ama Ferrari, Sainz'ı pite aldı ve şampiyonluk savaşında olan Leclerc'i pist üstünde tuttu. Leclerc çok daha hızlıyken, Sainz'i daha önce geçmesine izin verip vermemeleri konusunda da soru işaretleri vardı. Leclerc, bu konuda pek mutlu değildi.”

Max Verstappen’in aracındaki hasar nedeniyle liderlik savaşından düştüğü bir gün olduğunu göz önünde bulunduran Palmer; Ferrari'nin Leclerc'i pite alma ve Pilotlar Şampiyonası üzerinde maksimum etki sağlama konusunda çuvalladığına inanıyor.

"Bence Leclerc bu yarışın gidişatından gerçekten mutsuz olacak."

Charles Leclerc, Ferrari F1-75, Carlos Sainz, Ferrari F1-75, Lewis Hamilton, Mercedes W13, Sergio Perez, Red Bull Racing RB18 Fotoğraf: James Sutton / Motorsport Images

"Yönetimin cevaplaması gereken bazı sorular var çünkü Leclerc bugün Verstappen’e karşı puan farkını açmış olmalıydı. Sorunlarla uğraşan Verstappen’e karşı altı puan alabildi. Bir şampiyonluk almak istiyorsanız bu yeterince iyi değil."

Palmer, Sainz’ın galibiyetinin muhtemelen Leclerc'in aldığı sonuçtan dolayı hayal kırıklığına uğramasına katkıda bulunacağını söyledi.

"Bence Sainz'in kazanması Leclerc için daha zor, çünkü 'Uymam gereken strateji buydu’ der gibiydi ve sonunda kolay bir galibiyet alabilirdi."

"Onlar çok iyi takım arkadaşları ve Sainz’ın ilk galibiyetini aldığı için mutlu olacaktır ancak Charles'ın sezonuna bakın. Barselona’da kazanmalıydı, lider giderken motor arızası ile yarış dışı kaldı.”

“Monako’da kazanmalıydı. Lider gidiyordu ama korkunç bir stratejiyle geriledi. Bakü’de de kazanabilirdi, liderdi ve yine motor arızası ile yarış dışı kaldı. Geriden gelip beşinciliğe yükseldiği Kanada’da ve yine korkunç bir stratejiyle karşı karşıya kaldı."

"Kazanabileceği son beş yarış için ne kadar da iç karartıcıydı. Hepsine baktığınızda; iki defa yarış dışı kaldı, iki tane dördüncülük ve bir tane beşincilik aldı. O da takımdan çok mutsuzdu. Sanırım onun için artık ip incelmeye başladı. Leclerc takımı desteklemesi gerekiyor ancak takım şu anda onun yanında değil.”

Diğer podcast konuğu Harry Benjamin, Ferrari'nin şampiyonluk için Leclerc'i tercih edip etmediği konusunda kararsız göründüğü konusunda hemfikirdi.

"Leclerc'in Sainz’ı daha erken geçmesine izin verilmeliydi, arkasında çok zaman kaybetti."

"Yarışabilmelerini sevdim ama eğer Ferrari iseniz, uzun oyunu düşünmeye çalışıyorsunuz.”

"Hâlâ Ferrari'nin bu şampiyonluk mücadelesinde olduğunu söylüyorsak, Sainz şu anda Leclerc'in sadece 11 puan gerisinde. Leclerc'in şu anda o takımdaki baskın şampiyon adayı olduğuna gerçekten emin olarak söyleyebileceğinizi sanmıyorum.”

"Leclerc'in en başından beri şampiyonluk adayı olduğunu ve şampiyonluğu kazanma şansını giderek kaybettiğini söylemenin zor olduğunu düşünmüyorum. İşin tuhaf tarafı bu, onun değil, Ferrari'nin hatası.”